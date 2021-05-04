Гороскоп на 5 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно проявить все свои лидерские качества, а кого ждет умопомрачительный роман? Читайте гороскоп на 5 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сложный день. Постарайтесь не планировать никаких важных дел. Лучше останьтесь дома и займитесь уборкой. Так вероятность неприятностей уменьшится в разы.

Телец

Постарайтесь выложиться на работе на все 100%. Велика вероятность приличного повышения по службе или прибавки к зарплате.

Близнецы

Оглянитесь по сторонам. Возможно, среди ваших друзей есть те, кто явно желает вам зла и тихонько работает в этом направлении. Держите свой язык за зубами и не рассказывайте о планах на будущее.

Рак

Посвятите весь день своим близким. Вы давно не выбирались на прогулку вместе. Родные скучают и ждут вашего внимания.

Лев

Львам стоит начать делать то, на что давно не решались. К концу мая получится воплотить все задуманное. Не бойтесь, что не получится. Бойтесь, что не попробуете.

Дева

Вас ждут очень приятные новости. Возможно, вы получите приятный сюрприз или встретите старого, но очень дорого друга. Хороший вечер вам обеспечен.

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Весы

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Пересмотрите питание, откажитесь от вредной пищи. А еще лучше — займитесь спортом.

Скорпион

В любой непонятной ситуации прислушивайтесь к своей интуиции. Только вы знаете, чего хотите. Не идите на поводу у окружающих и не слушайте ничьих советов. Особенно в делах сердечных.

Стрелец

Одиноких Стрельцов ждет приятное знакомство с человеком, с которым можно построить гармоничные отношения. Тем же, кто в браке, стоит прибавить романтики.

Козерог

Не радуйтесь раньше времени. Вам могут помешать воплотить планы в реальность незнакомцы. Остерегайтесь их и проявите особую бдительность на дороге.

Водолей

Чтобы достигнуть желаемого, не стоит стоять в сторонке. Проявите все свои лидерские качества. Только так вы получите то, чего так хотите.

Рыбы

Прекрасный день, чтобы попробовать что-то новое и ранее неведомое. Не бойтесь, у вас все получится. Также вас ждет приятное знакомство, которое может перерасти в умопомрачительный роман.

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