Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет романтический сериал «Здравствуй, папа». Что же произойдет в 1―4 сериях сериала «Здравствуй, папа!»? Читайте прямо сейчас!

Больше по теме: Премьера под знаком Девы: на СТБ выйдет «Летний снег» Оксаны Байрак

К спортивному гонщику Максиму неожиданно приходит 10-летний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть, ведь он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помочь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма: имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого он является…

В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк.

Режиссер-постановщик: Анатолий Григорьев

Больше по теме: На СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Мой любимый друг»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ