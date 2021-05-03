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«Здравствуй, папа!»: анонс 1―4 серий

03.05.2021

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет романтический сериал «Здравствуй, папа». Что же произойдет в 1―4 сериях сериала «Здравствуй, папа!»? Читайте прямо сейчас!

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К спортивному гонщику Максиму неожиданно приходит 10-летний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть, ведь он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помочь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма: имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого он является…

В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк.

Режиссер-постановщик: Анатолий Григорьев

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