Гороскоп на 4 мая 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кто должен решиться и изменить свою жизнь к лучшему? Читайте гороскоп на 4 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Пассивный день, который стоит посвятить медитации и планированию. В отношениях с любимым человеком нужно будет учиться находить компромиссы. Но вы точно справитесь с этой задачей.

Телец

Если не перестанете бездумно тратить деньги, то, вполне вероятно, окажетесь на мели. Прислушайтесь к голосу разума: не нужна вам двадцатая кофточка и десятая сумочка.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам более пассивный отдых. Стоит выспаться и отлежаться. Если появятся силы — отправляйтесь на свежий воздух. Именно там можете познакомиться с очень интересным человеком.

Рак

Двойственный день. До обеда вас могут сильно раздражать близкие люди. Не срывайтесь на них. К вечеру ваше сердце растает и вам захочется тепла и ласки.

Лев

Используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение или личную жизнь. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь неприятные последствия.

Дева

Будьте очень внимательны. Из-за рассеянности вы можете получить травмы или накосячить на работе. А это влечет за собой финансовые траты, которые вы сейчас позволить себе не можете.

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Весы

Жизненный потенциал находится на самом низком уровне, поэтому не следует проявлять активность на работе. Вы можете взять на себя слишком много, но удастся ли выполнить свои обещания? Не рискуйте так, иначе потеряете свой авторитет.

Скорпион

Прекрасный и очень динамичный день. Во вторник могут осуществиться все ваши планы. Даже те, в реализацию которых вы верили с трудом.

Стрелец

Замечательный день, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Если к радикальным переменам вы пока не готовы, не беда. Можно начать с перевоплощения: сходите в салон красоты. Новая прическа придаст вам уверенности.

Козерог

Используйте любую возможность, чтобы изменить свою личную жизнь к лучшему. И речь тут не только о знакомстве, но и о расторжении токсичных отношений. Сколько можно это терпеть? Научитесь ценить себя.

Водолей

Постарайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности. Они не сделают погоды в вашей жизни. Лучше сосредоточьтесь на достижении поставленных целей и на приятном отдыхе.

Рыбы

Это наиболее подходящий день для прогулок, путешествий, новых встреч и знакомств. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников. Постарайтесь не наговорить лишнего.

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