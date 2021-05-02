Поздравления с Пасхой в стихах

4 апреля 2021 года католический мир отмечал светлый праздник – Пасху, а 2 мая – православный. Традиционно в этот день принято ходить в церковь, поздравлять близких и знакомых. Однако хочется сделать это как-то по-особенному. Мы предлагаем вам подборку поздравлений на Пасху 2021 в стихах.



***

В день Пасхи пожелать хочу здоровья,

Пусть благодать к нам спустится с небес!

Любви, надежды, веры и удачи,

Дай Бог всем счастья и «Христос воскрес!»

***

С Пасхой, вечным праздником спасенья –

Жизнь пусть наполнит благодать!

В святой день Христова воскресенья

Желаю только счастье знать!

***

Слышен звон колоколов!

В церковь кто идти готов?

Освятить пора давно

пасху, яйца и вино!

В праздник Пасхи поздравляем!

Счастья, люди, вам желаем!



***

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

Пришла весна – пора чудес,

Журчит родник – Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес –

Воистину Христос воскрес!

***

Обласканы улыбки теплым ветром –

В права свои вступила уж весна;

Сегодня день особенно пресветлый:

Ведь Пасху нынче празднует страна!

И всех погода умиротворяет,

И каждый ждет от Господа чудес,

И все, как я, с восторгом повторяют:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Автор: Алексей Резников

***

Солнце искрится на маковке храма,

Дети смеются, ликует народ.

Вьется вокруг аромат фимиама.

Светел и чист над землей небосвод.

С праздником Пасхи – святым воскрешеньем

Всех поздравляю! Пусть ваши сердца

Верой наполнятся и изумленьем

От справедливых деяний творца!

Автор: Ольга Аманатова



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