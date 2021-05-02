Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 3 мая 2021 года. Как правильно провести понедельник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 3 мая 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

В понедельник Овнам следует быть очень осмотрительными и внимательными. Звезды уверяют, что только просчитывая все свои шаги, представители этого знака могут надеяться на успех в делах. Также в этот день следует позаботиться о здоровье, возможно обострение хронических заболеваний.

Телец

Звезды советуют Тельцам выделить первую половину дня для важных дел. Лучше ничего не откладывать на потом, а быстро решить текущие вопросы. А во второй половине дня наступит хорошее время для отдыха, общения с близкими и восстановления сил перед рабочей неделей.

Близнецы

Близнецов ждет удачный день. Звезды уверяют, что в понедельник смело можно браться за проекты и решать сложные задачи. Также в этот день хорошо заниматься составлением планов на ближайшее будущее.

Рак

Раков ждет неоднозначный день, ведь у представителей этого знака могут возникать трудности в делах. Чтобы их избежать следует тщательно продумывать каждый свой шаг и не упускать из виду даже самые мелкие детали.

Лев

У Львов в течение дня могут возникать недоразумения в делах и трудности в личных отношениях. Но не стоит волноваться, ведь звезды уверяют, что представители этого знака смогут не допустить развития серьезных конфликтов.

Дева

Дев ждет насыщенный день, им предстоит много и упорно работать. Но звезды уверяют, что представители этого знака будут полны энергии, потому труд не будет особенно утомительным. Также в этот день не следует забывать о здоровье.

Весы

В понедельник Весам будет сложно найти общий язык с окружающими, и представители этого знака будут излишне эмоционально реагировать на происходящее. Ситуация изменится только к концу дня.

Скорпион

Скорпионов в понедельник ждут приятные сюрпризы и удачные совпадения. Близкие могут порадовать подарками и хорошими новостями. Также звезды уверяют, что в этот день можно ожидать перемен к лучшему на личном фронте.

Стрелец

В понедельник у Стрельцов появятся хорошие идеи, которые представители этого знака смогут удачно реализовать. Звезды советуют не упускать этот шанс и посвятить день именно реализации идей.

Козерог

Козероги в понедельник легко смогут достичь поставленных целей, если запасутся терпением и бросят все силы именно на это. В этот день возможны серьезные разногласия с близкими. Представителям знака будет сложно идти на уступки, а упорство с обеих сторон может привести к конфликту.

Водолей

Водолеям важно соблюдать осторожность во всем, ведь в этот день легко будет совершить ошибку, если упустить из виду важные моменты. Также следует избегать кардинальных перемен в жизни и не стоит прислушиваться к советам окружающих.

Рыбы

В первой половине дня Рыбам не стоит заниматься важными делами, ведь это будет не самое благоприятное время для них. Лучше отложите их до вечера. Также в этот день не стоит спорить ни о чем с теми людьми, от кого зависит благополучие Рыб, и не следует делиться своими планами с окружающими.

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