Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 2 мая 2021 года. Как правильно провести воскресенье? Узнайте в астрологическом прогнозе на 2 мая 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Поездки неблагоприятны, путешествия чреваты большими осложнениями. Однако ваше финансовое положение, как ни странно, может оказаться не таким уж плохим. Не предпринимайте решительных действий и не приобретайте недвижимость. Однако мелкие покупки совершайте смело — они доставят вам удовольствие.

Телец

Вероятно, вы почувствуете острую потребность побыть наедине с собой и дадите это понять окружающим. В первые дни месяца вам стоит чуточку сбавить обороты, отрешиться от карьерных забот, слегка сузить круг общения, разобраться в себе.

Близнецы

День символизирует воздаяние, подведение итогов. Ваше финансовое положение — в большей степени отражение ваших дел. Постарайтесь сделать все, чтобы с пользой распорядиться свободным временем.

Рак

Сильное положение планет обещает Ракам массу глубоких переживаний, страстей и эмоций. Вы сможете на личном опыте убедиться в том, что большой разницы между реальным и виртуальным романом не существует.

Лев

Не исключено, что 2 мая Львы будут слишком эмоционально реагировать на то, что в иное время воспринимали как ничего не значащую мелочь. Утром не затевайте важных дел, потому что их исход непредсказуем. Не исключены ссоры со «второй половиной». Стремитесь дозировать нагрузки.

Дева

Двойственный день: либо вы сможете внести устойчивую стабильность во все, что представляет для вас ценность, либо утратите способность воспринимать что-либо, кроме узкого личного мирка. Рекомендуются прогулка, путешествие, экскурсия, — все что угодно, лишь бы не сидеть дома!

Весы

Замечательный день для личных и семейных отношений. Женщины будут особенно привлекательны. Возможно новое знакомство, завязывание романтических отношений с иностранцем. Благоприятны помолвки, бракосочетания, семейные торжества. Примите участие в концерте, общественном мероприятии.

Скорпион

В первые дни месяца ваши чувства будут проверяться на прочность. Ваша свобода может быть ограничена несвободой близкого человека. Нельзя контролировать каждый шаг близкого человека. Настоящие отношения можно построить только на доверии.

Стрелец

Жизненная ситуация начнет постепенно стабилизироваться. 2 мая возможно принятие компромиссных решений и четких действий, помогающих пробудить все самое лучшее в душах Стрельцов. Следует продумывать свои действия заранее, планировать свою жизнь в связи с расширяющимся кругом общения. Многие люди высокого мнения о вас, и вам следует воспользоваться этим.

Козерог

Первая половина мая традиционно является временем застоя в делах. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не масштабный бизнес.

Водолей

Водолеи не склонны афишировать свою личную жизнь. 2 мая многие будут испытывать романтические чувства. Так или иначе, начало месяца обещает вам тайные романтические свидания, а также связанные с ними сомнения и разочарования. Настройтесь на то, что вам придется скрывать свои связи и чувства.

Рыбы

Существует опасность обмана, интриг и клеветы со стороны людей, которым вы полностью доверяете. Вероятны происки тайных недоброжелателей. Не закрывайте глаза на происходящее Нужно поставить клеветника на место. Если вы этого не сделаете, то ваша репутация может сильно пострадать, а влияние и авторитет среди знакомых понизятся.

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