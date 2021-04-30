Страстная пятница 2021 года приходится на 30 апреля. Что верующие делают в Страстную пятницу, традиции и запреты этого дня – в нашем материале.

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Страстная пятница является самым строгим и печальным днём Великого поста, в который нельзя принимать пищу, кроме хлеба и воды, до совершения церковного обряда выноса плащаницы, который происходит в три часа дня. Считается, что именно в это время Иисус Христос испустил дух на кресте. Плащаница – это отрез ткани, на котором написан либо вышит образ Сына Божьего в полный рост, символический погребальный саван.

Ввиду важности этого дня в религиозном смысле существует целый ряд ограничений.

Страстная пятница – что нельзя делать

Помимо строгого ограничения в пище верующий должен максимально отрешиться от других мирских забот.

Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы, ведь ни в коем случае нельзя вбивать железные предметы в землю – видимо, по аналогии с прибиванием гвоздями к кресту.

По дому работать также нельзя. Потому очень важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьём и вышивкой, ничего не режьте – хлеб можно только разламывать.

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Кстати, о хлебе. Часто спрашивают, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, ведь вроде бы это и работа по дому, и праздничные приготовления, которые было желательно закончить в четверг. Ответ не столь однозначный, ведь в разных приходах священник может истолковывать духовные тексты по-своему и рекомендовать разное. Но во многих регионах Украины всё же считается, что это как раз важное исключение. Более того, существует поверье, что испечённый в Страстную пятницу хлеб особо полезен и не будет портиться очень долго. Перед такой работой необходимо произнести молитву «Отче наш» и попросить Господа о благословении.

Нельзя посещать увеселительные мероприятия. Страстная пятница – день скорби.

Страстная пятница – что можно делать

Разумеется, можно и нужно посещать богослужения и молиться. После пятничной службы унесите с собой двенадцать свечей, с которыми вы стояли в храме. Зажгите их в доме, стараясь охватить все уголки, и не тушите, пока не догорят сами. Это очистит атмосферу в доме и привлечёт блага. Также, когда будете проходить по дому со свечами, обратите внимание на потрескивание – оно укажет на порченые вещи. Обведите свечой вокруг такого предмета несколько раз против часовой стрелки и перекрестите. Другие обряды и заговоры выполнять нельзя!

Теперь вы знаете,что делают в Страстную пятницу, а какие работы выполнять нельзя, потому распланируйте предпасхальную неделю мудро и постарайтесь всё успеть. Желаем успеха!

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