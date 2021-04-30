Близятся майские праздники — время семейных пикников на природе и дружеских посиделок. А это значит, что пора составлять меню для пикника. Редакция сайта телеканала СТБ узнала идеальные рецепты блюд на майские праздники от актеров сериала «Папаньки», которые можно приготовить как дома, так и на природе.

Уха «Царская» от Евгения Сморигина

Ингредиенты:

рыба красная (лосось) ― два стейка и головы

морковка

перец болгарский

морепродукты (креветки)

сливки 33% ― 0,5 л

мандарины

лимон

апельсин

оливки

паприка молотая и свежая

чеснок ― 1 головка

зелень

лавровый лист

Способ приготовления:

Рыбу отвариваем 30 минут. Затем вынимаем из бульона, режем на кусочки и откладываем. Морковь и перец рубим на кусочки, чеснока давим и обжариваем всё это с паприкой и морепродуктами на сковороде. В рыбный бульон вливаем сливки, бросаем дольки мандаринов, разрезанные пополам дольки апельсина, оливки, сок одного лимона. Варим. В бульон бросаем содержимое сковородки, добавляем лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варим еще 30 минут. Перед самой подачей блюда кладем в кастрюлю кусочки красной рыбы и зелень.

Свиные косички-гриль с томатами от Егора Крутоголова

Ингредиенты:

свиной балык

соевый соус

растительное масло

тимьян, розмарин

чеснок

помидор

лук

укроп

уксус

сахар

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Способ приготовления:

Свиной балык нарезаем крупными полосками. Из трех полосок плетем мясную косу, верх и низ закрепляя зубочистками. Мясо посыпаем специями, поливаем соевым соусом с растительным маслом, добавляем тимьян, розмарин, чеснок. Обжариваем косички на решетке до готовности. Помидор нарезаем крупными кольцами и обжариваем пару минут на решетке. Маринуем лук в уксусе с сахаром. Добавляем укроп. Перемешиваем. Подаем косички с луком и томатами.

Креветки на гриле в цитрусовом маринаде от Андрея Фединчика

Ингредиенты:

крупные креветки ― 25 шт.

оливковое масло ― 100 мл

зернистая горчица ― 1 ст. л.

чеснок ― 2 зубчика

лимон ― 1 шт.

апельсин ― 1 шт.

сушеный базилик ― 1 ч. л.

белое вино ― 1,5 ст. л. (опционально)

Способ приготовления:

Пропускаем чеснок через пресс. Выдавливаем сок из лимона и апельсина. Смешиваем чеснок, масло, сок, горчицу, вино и базилик. Кладем креветки в маринад (он должен их покрывать). Накрываем крышкой и маринуем в течение 1 часа. Насаживаем креветки на шампур и жарим на раскаленном гриле по 2 минут с каждой стороны (креветка должна стать розовой).

Теплый весенний салат с маслинами от Евгения Гашенко

Ингредиенты:

картофель

помидоры черри

сельдерей

маслины

лук

оливковое масло

лимонный сок

соль

перец

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Способ приготовления:

Картофель отвариваем в мундире в подсоленой воде до полуготовности. Крупные картофелины разрезаем на 1 укус и поджариваем на гриле до золотистой корочки. Обжариваем на гриле помидоры черри в течение 2―3 минут, пока кожица не начнет лопаться. Сельдерей режем тонкими ломтиками. Маслины разрезаем пополам. Лук режем тонкими полосками. В маленькой миске смешиваем 2 ст. л. лимонного сока и 4―5 ст. л. оливкового масла. Добавляем по вкусу соль и перец. Все подготовленные ингредиенты кладем в миску, поливаем заправкой и украшаем мелко нарезанной кинзой. Подаем салат теплым или комнатной температуры.

Приятного аппетита!

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