Рецепты на майские праздники от актеров сериала «Папаньки»
30.04.2021
Близятся майские праздники — время семейных пикников на природе и дружеских посиделок. А это значит, что пора составлять меню для пикника. Редакция сайта телеканала СТБ узнала идеальные рецепты блюд на майские праздники от актеров сериала «Папаньки», которые можно приготовить как дома, так и на природе.
Уха «Царская» от Евгения Сморигина
Ингредиенты:
- рыба красная (лосось) ― два стейка и головы
- морковка
- перец болгарский
- морепродукты (креветки)
- сливки 33% ― 0,5 л
- мандарины
- лимон
- апельсин
- оливки
- паприка молотая и свежая
- чеснок ― 1 головка
- зелень
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Рыбу отвариваем 30 минут. Затем вынимаем из бульона, режем на кусочки и откладываем.
- Морковь и перец рубим на кусочки, чеснока давим и обжариваем всё это с паприкой и морепродуктами на сковороде.
- В рыбный бульон вливаем сливки, бросаем дольки мандаринов, разрезанные пополам дольки апельсина, оливки, сок одного лимона. Варим.
- В бульон бросаем содержимое сковородки, добавляем лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варим еще 30 минут.
- Перед самой подачей блюда кладем в кастрюлю кусочки красной рыбы и зелень.
Свиные косички-гриль с томатами от Егора Крутоголова
Ингредиенты:
- свиной балык
- соевый соус
- растительное масло
- тимьян, розмарин
- чеснок
- помидор
- лук
- укроп
- уксус
- сахар
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Способ приготовления:
- Свиной балык нарезаем крупными полосками.
- Из трех полосок плетем мясную косу, верх и низ закрепляя зубочистками.
- Мясо посыпаем специями, поливаем соевым соусом с растительным маслом, добавляем тимьян, розмарин, чеснок.
- Обжариваем косички на решетке до готовности.
- Помидор нарезаем крупными кольцами и обжариваем пару минут на решетке.
- Маринуем лук в уксусе с сахаром. Добавляем укроп. Перемешиваем.
- Подаем косички с луком и томатами.
Креветки на гриле в цитрусовом маринаде от Андрея Фединчика
Ингредиенты:
- крупные креветки ― 25 шт.
- оливковое масло ― 100 мл
- зернистая горчица ― 1 ст. л.
- чеснок ― 2 зубчика
- лимон ― 1 шт.
- апельсин ― 1 шт.
- сушеный базилик ― 1 ч. л.
- белое вино ― 1,5 ст. л. (опционально)
Способ приготовления:
- Пропускаем чеснок через пресс.
- Выдавливаем сок из лимона и апельсина.
- Смешиваем чеснок, масло, сок, горчицу, вино и базилик.
- Кладем креветки в маринад (он должен их покрывать). Накрываем крышкой и маринуем в течение 1 часа.
- Насаживаем креветки на шампур и жарим на раскаленном гриле по 2 минут с каждой стороны (креветка должна стать розовой).
Теплый весенний салат с маслинами от Евгения Гашенко
Ингредиенты:
- картофель
- помидоры черри
- сельдерей
- маслины
- лук
- оливковое масло
- лимонный сок
- соль
- перец
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Способ приготовления:
- Картофель отвариваем в мундире в подсоленой воде до полуготовности.
- Крупные картофелины разрезаем на 1 укус и поджариваем на гриле до золотистой корочки.
- Обжариваем на гриле помидоры черри в течение 2―3 минут, пока кожица не начнет лопаться.
- Сельдерей режем тонкими ломтиками.
- Маслины разрезаем пополам.
- Лук режем тонкими полосками.
- В маленькой миске смешиваем 2 ст. л. лимонного сока и 4―5 ст. л. оливкового масла. Добавляем по вкусу соль и перец.
- Все подготовленные ингредиенты кладем в миску, поливаем заправкой и украшаем мелко нарезанной кинзой.
- Подаем салат теплым или комнатной температуры.
Приятного аппетита!
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