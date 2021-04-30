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Рецепты на майские праздники от актеров сериала «Папаньки»

30.04.2021

Близятся майские праздники — время семейных пикников на природе и дружеских посиделок. А это значит, что пора составлять меню для пикника.  Редакция сайта телеканала СТБ узнала идеальные рецепты блюд на майские праздники от актеров сериала «Папаньки», которые можно приготовить как дома, так и на природе. 

Уха «Царская» от Евгения Сморигина 

Ингредиенты:

  • рыба красная (лосось) ― два стейка и головы
  • морковка
  • перец болгарский
  • морепродукты (креветки)
  • сливки 33% ― 0,5 л
  • мандарины
  • лимон
  • апельсин
  • оливки
  • паприка молотая и свежая
  • чеснок ― 1 головка
  • зелень
  • лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Рыбу отвариваем 30 минут. Затем вынимаем из бульона, режем на кусочки и откладываем.
  2. Морковь и перец рубим на кусочки, чеснока давим и обжариваем всё это с паприкой и морепродуктами на сковороде.
  3. В рыбный бульон вливаем сливки, бросаем дольки мандаринов, разрезанные пополам дольки апельсина, оливки, сок одного лимона. Варим.
  4. В бульон бросаем содержимое сковородки, добавляем лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варим еще 30 минут.  
  5. Перед самой подачей блюда кладем в кастрюлю кусочки красной рыбы и зелень. 

Свиные косички-гриль с томатами от Егора Крутоголова

Ингредиенты:

  • свиной балык
  • соевый соус
  • растительное масло
  • тимьян, розмарин
  • чеснок
  • помидор
  • лук
  • укроп
  • уксус
  • сахар

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 Способ приготовления:

  1. Свиной балык нарезаем крупными полосками.
  2. Из трех полосок плетем мясную косу, верх и низ закрепляя зубочистками.
  3. Мясо посыпаем специями, поливаем соевым соусом с растительным маслом, добавляем тимьян, розмарин, чеснок. 
  4. Обжариваем косички на решетке до готовности.
  5. Помидор нарезаем крупными кольцами и обжариваем пару минут на решетке.
  6. Маринуем лук в уксусе с сахаром. Добавляем укроп. Перемешиваем.
  7. Подаем косички с луком и томатами. 

Креветки на гриле в цитрусовом маринаде от Андрея Фединчика 

Ингредиенты: 

  • крупные креветки ― 25 шт. 
  • оливковое масло ― 100 мл
  • зернистая горчица ― 1 ст. л. 
  • чеснок ― 2 зубчика 
  • лимон ― 1 шт.
  • апельсин ― 1 шт.
  • сушеный базилик ― 1 ч. л.
  • белое вино ― 1,5 ст. л. (опционально)

Способ приготовления: 

  1. Пропускаем чеснок через пресс.
  2. Выдавливаем сок из лимона и апельсина.
  3. Смешиваем чеснок, масло, сок, горчицу, вино и базилик.
  4. Кладем креветки в маринад (он должен их покрывать). Накрываем крышкой и маринуем в течение 1 часа.
  5. Насаживаем креветки на шампур и жарим на раскаленном гриле по 2 минут с каждой стороны (креветка должна стать розовой). 

Теплый весенний салат с маслинами от Евгения Гашенко  

Ингредиенты: 

  • картофель
  • помидоры черри
  • сельдерей
  • маслины
  • лук
  • оливковое масло
  • лимонный сок
  • соль
  • перец

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 Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем в мундире в подсоленой воде до полуготовности.
  2. Крупные картофелины разрезаем на 1 укус и поджариваем на гриле до золотистой корочки.
  3. Обжариваем на гриле помидоры черри в течение 2―3 минут, пока кожица не начнет лопаться.
  4. Сельдерей режем тонкими ломтиками.
  5. Маслины разрезаем пополам.
  6. Лук режем тонкими полосками.
  7. В маленькой миске смешиваем 2 ст. л. лимонного сока и 4―5 ст. л. оливкового масла. Добавляем по вкусу соль и перец.
  8. Все подготовленные ингредиенты кладем в миску, поливаем заправкой и украшаем мелко нарезанной кинзой. 
  9. Подаем салат теплым или комнатной температуры.

Приятного аппетита!

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