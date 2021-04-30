Рецепт «Царской» пасхи от Артема Кинаша

Каждый год светлый, добрый и щедрый праздник Воскресения Христова отмечается с сытным трапезным столом, который украшают крашенки, весенние салаты, мясные, рыбные блюда и, конечно же, пасха! Специально для сайта STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш подготовил рецепт «Царской» пасхи на Пасху 2021.

Для приготовления «Царской» пасхи вам понадобятся:

творог – 500 г

яичные желтки – 3–4 шт. (или 2–3 яйца)

сметана – 200 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 100 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 ч. л. (или 1 ч. л. ванильного экстракта)

изюм – 80 г

орехи (миндальные лепестки или измельченный очищенный миндаль, фундук, кешью и др.) – 50 г

Как готовить «Царскую» (творожную) пасху: классический рецепт

Для того, чтобы приготовить классическую «Царскую» пасху, нам нужно хорошенько промыть изюм, а затем залить его кипятком и оставить на 20 минут. После этого нам нужно будет слить воду, а изюм обсушить на бумажном полотенце. Чуть позже наш творог нужно протереть через сито.

К творогу необходимо добавить куриные желтки (или яйца), сметану, сахар, ванильный сахар и все хорошенько перемешать. После этого нужно добавить нарезанное кубиками и немного растаявшее сливочное масло и взбить творожную массу при помощи миксера до пышности и однородности. Затем нужно перелить творог в большую кастрюлю. Далее полученную массу нужно поставить на маленький огонь и постоянно помешивать до первых пузырей (т. е. до закипания).

При появлении первых признаков закипания вам необходимо снять кастрюлю с огня, поставить в миску с холодной водой (в миску можно добавить кубики льда) и мешать до полного охлаждения. Полученную остывшую творожную массу необходимо убрать примерно на 1–2 часа в холодильник, чтобы она хорошо загустела.

В охлажденную творожную основу «Царской» творожной пасхи позже нужно добавить изюм, орехи и хорошо перемешать. Пасочницу нужно заранее застелить смоченной в воде и сложенной в 2 слоя медицинской марлей. Потом творожную основу высыпаем в пасочницу.

Готовую пасху после этого нужно аккуратно освободить от пасочницы, развернуть марлю и поставить на блюдо. Пасху по желанию можно красиво украсить цукатами, изюмом или мармеладом и шоколадными присыпками.

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