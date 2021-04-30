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Пасхальный кулич «панеттоне»: легкий рецепт от мамы Эктора Хименеса-Браво

30.04.2021

Чтобы приготовить что-то новое и простое на Пасху, судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво представил рецепт пасхального кулича от своей мамы. Пасхальный кулич «панеттоне»   очень легкий в приготовлении. У него мягкий и нежный вкус, и он обязательно украсит ваш стол. Как приготовить панеттоне с шоколадом и фруктами? Читайте пошаговый рецепт в материале.

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Ингредиенты:

  • мука 560 г
  • сухие дрожжи 1 ст. л.
  • белый сахар 110 г
  • теплое молоко (но не горячее) 120 мл
  • соль ½ ч. л.
  • цедра одного большого апельсина и одного лимона
  • большие яйца 4 шт.
  • ванильный экстракт 1 ч. л.
  • мягкое сливочное масло комнатной температуры 150 г
  • золотой изюм (мелко нарезанный) 75 г
  • сухая клюква 75 г
  • карамелизированные апельсины 75 г
  • черный шоколад (мелко нарезанный) 100 г
  • форма для панеттоне или форма 20 см в диаметре с выложенным высоко пергаментом, смазанная сливочным маслом.

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 40°C и выключите (оставьте гореть свет).
  2. Поместите дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара в небольшую миску и смешайте. Добавьте теплое молоко и перемешивайте, пока не увидите пену (5-10 минут).
  3. В другой миске смешайте миксером всю муку, оставшийся сахар, всю цедру и соль. Добавьте яйца, смесь дрожжей и ваниль и перемешайте тщательно насадкой для теста, пока вся мука не исчезнет. Накройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2-4 часа, пока тесто не вырастет в три раза.
  4. Выньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Добавляйте понемногу сливочное масло, пока не перемешается.
  5. Несколько раз соскобите тесто со стенок. Оно должно стать эластичным и однородным. Добавьте сухие фрукты, карамелизированные апельсины и шоколад и перемешивайте еще одну минуту. Смажьте сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложите тесто и сформируйте шар. Положите в форму для панеттоне. Сделайте надрезы крест-накрест острым ножом. Смажьте верх теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, накройте пленкой и еще дайте отдохнуть в теплой духовке, пока не вырастет в три раза (2-3 часа).
  6. Выньте, снимите пленку и выпекайте в духовке при 175 ° С 45-50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Если панеттоне становиться коричневым сверху очень рано накройте фольгой. Охладите и подавайте к праздничному столу!

Если вы будете использовать несколько меньших форм проверяйте готовность через 40 минут.

Примечание: Если хотите, чтобы панеттоне был идеальным, смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом перед запеканием, а когда панеттоне будет готов, проткните длинными бамбуковыми палочками насквозь, переверните вверх дном и дайте отдохнуть 30-60 минут.

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

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