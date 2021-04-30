Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 1 мая 2021 года. Как правильно провести субботу? Узнайте в астрологическом прогнозе на 1 мая 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Не стесняйтесь говорить о своих чувствах, потому что именно в субботу вы будете услышаны. День принесет много положительных эмоций, а вечером ожидайте приятный сюрприз.

Телец

Постарайтесь избежать возможных ссор, потому что в будущем они могут вылиться в серьезный конфликт. В целом это благоприятное время для осуществления давно задуманных желаний.

Близнецы

Возьмите все в свои руки. Вам пора определиться с целями в жизни и идти к ним. Однако не стоит браться за все с излишним энтузиазмом, поскольку он может вскоре пропасть. Не суетитесь.

Рак

Прислушайтесь к своей интуиции, она вас не подведет. День сулит неожиданные известия, которые, впрочем, окажутся радостными.

Лев

Сохраняйте спокойствие, провокации будут поджидать на каждом углу, игнорируйте их. Также постарайтесь не требовать от окружающих невозможного.

Дева

Отличный день для наведения порядка в доме и голове. Все дела будут спориться, а намеченные цели осуществляться. Вечер стоит провести в кругу семьи.

Весы

Найдите источник своего вдохновения ― и жизнь заиграет новыми яркими красками. Отличное время для реализации творческих идей и проектов. Вы будете первооткрывателем.

Скорпион

Будьте прямолинейными, люди вокруг это оценят, но не стоит вступать в конфликт за свои убеждения с несогласными. Утро начнется спешно и беспокойно с решения каких-то неурядиц, а во второй половине дня позвольте себе расслабиться.

Стрелец

В реализации профессиональных обязанностей вас поставят в неловкое положение, из которого выйти достойно не получится. Но коллеги с готовностью протянут руку помощи. Также будет ощутима поддержка близкого человека. Цените это.

Козерог

Не зацикливайтесь на мелочах. Все встанет на свои места. Ваш труд, который был вложен в дело, окупится щедрой наградой от начальства.

Водолей

Не стесняйтесь заявить миру о себе. Звезды обещают успех во всех делах. Оставайтесь оптимистичными, несмотря ни на что.

Рыбы

Будьте готовы к принятию трудного решения. Отнеситесь к нему ответственно, поскольку это во многом повлияет на вашу жизнь в будущем. И не отчаивайтесь, если все пойдет не по плану. Запаситесь терпением ― именно оно поможет в преодолении препятствий.

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