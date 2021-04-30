быстрая пасха

Светлый праздник Пасхи уже не за горами. В этот день особенно хочется удивить близких собственноручно приготовленным пасхальным куличом. Но ритм жизни с каждым годом ускоряется. Где же найти время, чтобы все успеть? Пошаговый рецепт самой быстрой пасхи от суперфиналиста «МастерШеф»-7 Владимира Троцкого читайте в материале.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

дрожжи свежие – 50 г

сахар – 1 кг

яйца – 10 шт.

сливочное масло – 400 г

мука – 3 кг

изюм – 200 г

курага – 200 г

ванильный сахар – 20 г

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Приготовление:

Молоко, дрожжи и сахар смешиваем и оставляем на 10 – 15 минут. Добавляем часть муки и оставляем на 15 – 20 минут. Делаем опару. Вводим растопленное сливочное масло, 10 желтков и 6 белков и замешиваем тесто. Оставляем на 25 – 30 минут. Обминаем и добавляем предварительно замоченный изюм и курагу. Оставляем на 10 минут. Формируем шарики и укладываем в формы. Даем подойти на 2/3 формы. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 – 25 минут. Помним: все духовки разные и время выпекания может меняться. Вынимаем и даем остыть. Параллельно взбиваем меренгу. 4 белка и 200 граммов сахара. Декорируем куличи.

Приятного аппетита!

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