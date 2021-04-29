Телеведущая Надежда Матвеева призывает прекратить доверять мошенникам из соцсетей

Телеведущая Надежда Матвеева стала героиней социального ролика платформы dobro.ua и призвала не забирать последнюю надежду у тех, кому действительно нужна помощь. За любой просьбой о помощи в соцсетях могут стоять мошенники, которые просто злоупотребляют доверием благотворителей. Проверяйте тех, кому помогаете, чтобы не стать жертвами аферистов.

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Согласно опросам, 70% украинцев хотя бы раз в год жертвуют средства на благотворительность, но львиная доля из них становятся жертвами мошенников, так как руководствуясь эмоциями просто переводят средства на банковские карты или бросают их в псевдо-благотворительные ящики на улицах и в магазинах. Очень часто у мошенников фиктивные документы, а собранные средства они тратятся на личные нужды. Как только вы перечисляете свои деньги на карточку злоумышленников — они становятся подарком, за который перед вами никто не отчитается.

23% опрошенных не доверяют благотворительным фондам, хотя именно фонды являются гарантией того, что ваши средства будут использованы по назначению и адресат получит помощь.

Если вы хотите помочь, то это стоит делать через проверенные благотворительные организации. Для этого достаточно:

почитать отзывы о фонде в интернете. Не стоит доверять тем, у кого нет репутации

проверить наличие документов в каждом сборе, который поддерживаете. Посмотрите, есть ли отчеты на уже собранных проектах

если у вас есть вопросы — не стесняйтесь их задавать. Прозрачные фонды всегда открыты для коммуникации

Доверяйте тем, кого можно проверить.

Альтернативой сложному выбора является платформа dobro.ua — это место, где собраны проекты от 196 проверенных благотворительных фондов, здесь все 100% собранных средств попадают к адресату помощи, без комиссий и процентов, а каждый из проектов имеет все необходимые документы, которые гарантируют подлинность каждой истории.

«Я осуждаю мошенников, которые пытаются нажиться на человеческом горе, но вы сами решаете кому доверять, а кому нет. Проверяйте тех, кому хотите помочь, если не хотите, чтобы вас обманули. Надежной альтернативой сборам в боксы и на банковские карточки давно стали благотворительные фонды, на платформе dobro.ua таких 196. Реальные истории, настоящие документы и каждая гривна на добрые дела. Помогайте безопасно», — комментирует телеведущая Надежда Матвеева

Добро — это о честности и ответственности! Выбор всегда за вами, но делайте добрые дела с теми, кому можно доверять.

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