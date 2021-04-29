Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 30 апреля 2021 года. Как правильно провести пятницу? Узнайте в астрологическом прогнозе на 30 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Для Овнов будут актуальными вопросы, связанные с недвижимостью и переездом. У многих они решатся быстро, легко и с минимальными затратами.

Телец

Тельцы весь день будут заняты преимущественно домашними хлопотами и созданием уюта. На работе не бойтесь ответственности и открыто заявляйте о своих желаниях и намерениях.

Близнецы

День для Близнецов будет богат на эмоции и яркие впечатления. События запомнятся надолго и пополнят вашу копилку приятных воспоминаний.

Рак

Обратите внимание на состояние своего здоровья и физическую форму. Профилактический визит к врачу будет очень кстати.

Лев

Чтобы достичь максимальной производительности, вам придется внести некоторые коррективы в свои планы. Друзья и знакомые будут обращаться к вам за советами. Попробуйте им помочь.

Дева

Астрологи советуют смело делиться знаниями и собственным опытом. Это принесет дивиденды в будущем и повысит уровень экспертности в глазах коллег.

Весы

Ваш успех полностью зависит от умения найти общий язык с родными людьми. Это замечательное время, чтобы погрузиться в себя и детально разобраться в том, чего вы на самом деле хотите.

Скорпион

Не бросайтесь в вихрь любовных приключений. Совсем скоро у вас появятся новые проекты, которые будут обещать немалую прибыль, поэтому важно не упустить момент.

Стрелец

Не ограничивайте свое воображение и побольше мечтайте. Если вы участвуете в каком-то конкурсе, звезды предсказывают вам большой выигрыш. Главное – верить в чудеса.

Козерог

Ваш рабочий ритм пройдет в ускоренном темпе, замедлиться получится почти в полночь. Как следствие – вы выполните все запланированные дела и с чистым сердцем сможете заснуть.

Водолей

Возможны мелкие недоразумения с партнерами. Некоторым представителям знака захочется уединиться на время и разобраться в себе.

Рыбы

Вам захочется обратиться к психологическим практикам. Медитации прочно войдут в вашу жизнь. Поэтому с их помощью вы сможете справиться со стрессовыми ситуациями.

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