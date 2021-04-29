Чистый четверг в 2021 году припадает на 29 апреля. Этот день особенный, и к нему стоит подготовиться. Читайте, что можно, а что нельзя делать в Чистый четверг, в нашем материале.

По библейской легенде, именно в четверг состоялась знаковая трапеза Иисуса Христа с его учениками, известная в культуре как Тайная вечеря.

Почему же тогда Чистый четверг, ведь, как известно, именно в этот вечер состоялся горький грех предательства Иудой Искариотом своего друга и Учителя?

Название праздника связано с обрядом омовения ног. На Востоке издавна мыте ног пришедшим разделить трапезу считалось признаком гостеприимства. Не было принято приступать к вкушению пищи, не будучи чистым. Особенностью данного действа в тот самый злосчастный вечер было то, что традиция была исполнена не слугой, а самим Иисусом Христом, в знак того, что его учение предусматривает равенство всех независимо от сословия и статуса и готовность прийти на помощь, радоваться любому гостю. Ведь на самом деле Учитель предвидел беду, но обошёлся со всеми гостями одинаково любезно.

Традиционно Чистый четверг считается днем приведения в порядок своего жилища и призыва в него благополучия. Существует несколько обрядов, которые сопровождают уборку. Мы избавляемся от ненужного, сора, грязи и привлекаем уют и деньги. Даже существует обычай класть в таз с водой, который используется для мытья окон и дверей, несколько монет, чтобы распределить денежную энергию по всему дому, по всем входам и выходам.

Больше по теме: Обряды на Чистый четверг 2021

Что нельзя делать в Чистый четверг

Нельзя выводить деньги из дому. Не давайте в долг, не выносите ценных вещей и не совершайте крупных покупок.

Всё нужно делать размеренно, логично и правильно. Потому в Чистый четверг нельзя приступать к приготовлению пищи, особенно праздничной, до того, как в доме будет тщательно убрано и вы сами не приведёте себя в порядок. Это касается, разумеется, не только принятия душа или ванны, но и упорядочения своих мыслей.

Учтите, что если вы не успеете сделать генеральную уборку на Чистый четверг, то последующие шесть дней этого делать попросту нельзя, так что поспешите! Но куда важнее держать в чистоте свои мысли, потому мы продолжаем поститься, читать молитвы, узнавать больше о жизни Христа.

Что можно делать в Чистый четверг

Можно и даже нужно посещать храм, принимать участие в богослужениях, начинать готовить скоромную пищу к празднику Пасхи. Однако не пробуя ее!

Можно уже раскрашивать пасхальные яйца, готовить праздничную одежду на воскресенье, работать. Ведь в Страстную пятницу перетруждать себя очень нежелательно! Так что постарайтесь выполнить всё намеченное в четверг.

Чистый четверг в 2021 году порадует вас теплыми солнечными лучами и настоящим весенним настроением. Оставьте все тяготы позади! Светлого праздника вам!

Больше по теме: Когда печь пасхальные куличи на Пасху 2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ