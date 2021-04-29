Чистый четверг в этом году приходится на 29 апреля. Что принято делать в этот день Страстной недели и о чем он может поведать? Узнайте в нашем материале!

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Название праздника говорит само за себя, в Чистый четверг издавна наши предки очищались физически и духовно. Считалось, что купание до восхода солнца смывает все грехи, избавляет от тревоги и страха, исцеляет и укрепляет здоровье.

После очищения тела всей семьей принято отправиться в храм, дабы исповедаться и причаститься. Также в Чистый четверг помогали нуждающимся.

По возвращении из церкви каждая хозяйка принималась за генеральную уборку, очищение дома от ненужных вещей, стирку и приготовления к светлому празднику Пасхи 2021. Именно в этот день красились яйца, пеклись пироги, готовились пасхальные куличи и остальные праздничные угощения. Стоит отметить, что все действия должны сопровождать добрые помыслы.

Великий Чистый четверг сопровождают народные приметы:

Если убраться в этот день – можно отыскать то, что давно искали. Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от будущего года ждать не стоит.

Считалось, что если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет царить достаток и благополучие.

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Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг говорит о теплом остатке весны, дождливый день предрекает холода и сырость до лета.

Народные поверья запрещают в этот день давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.

Светлого и хорошего вам Чистого четверга 2021!

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