Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чистый четверг 2021

29.04.2021

Последняя неделя Великого поста, иначе называемая Страстной седмицей, несет особое значение перед Пасхой. Каждый день недели имеет свое название – Великий понедельник, Великий вторник, Чистый четверг, Страстная пятница. Чистый четверг 2021 приходится на 29 апреля. Узнайте больше об этом дне в нашем материале! 

свечи в церкви
В Великий четверг христианами вспоминается Тайная вечеря, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, а также установил таинство Евхаристии. В этот день проводится литургия, а все верующие отправляются в церковь.

Чистый четверг издавна является символом очищения духовного и физического. Именно в Страстной четверг принято проводить генеральную уборку, стирку, а также совершать все приготовления к светлому празднику Пасхи.

Больше по теме: Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой

Считается, что купание до восхода солнца в Великий четверг укрепит здоровье, уборка поможет не только очистить дом от ненужных вещей, но и избавит от негативной энергетики, а свеча, принесенная из церкви, станет мощным оберегом жилища.

Стоит помнить, что все пасхальные приготовления должны совершаться с добрыми и чистыми помыслами, тогда в вашем доме будут царить гармония, мир и уют!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить