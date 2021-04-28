Совсем скоро наступит светлый праздник – Пасха 2021. У каждой семьи на столе будет много традиционных блюд, а в центре, конечно, окажется кулич. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш рассказал, как приготовить «Александрийский» кулич. Подробный рецепт найдете в материале.

Больше по теме: Творожная пасха без выпечки

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Творог – 200 г

Сливочное масло – 70 г

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт.

Желток – 1 шт.

Соль

Куркума – 1 ч. л.

Цукаты

Цедра

Коньяк

Ваниль (по желанию)

Для опары:

Молоко – 70 мл

Сухие дрожжи – 7 г

Сахар – 20 г

Мука – 40 г

Для цукатов:

Цукаты – 200 г

Коньяк – 40 г

В рецептуре дрожи сухие, если нет сухих, взять прессованные и количество сухих умножить на три. Выходит число прессованных дрожжей.

Больше по теме: Пасха в хлебопечке — простой рецепт

Приготовление:

Сначала нужно сделать опару. Молоко нагреть, чтобы стало тёплым, но не перегревать. Сахар смешать с дрожжами, ввести молоко и муку, хорошо перемешать. Тару с опарой накрыть плёнкой и поставить в тёплое место минут на 30–40. Пока опара подходит, нужно сделать цукаты. Соединяем цукаты и коньяк, оставить. Делаете тесто. Сахар, яйца и желток нужно взбить. Творог, если зернистый, пропустить через сито. Во взбитые яйца добавить творог и растопленное сливочное масло, но оно не должно быть горячим. Всё это на медленных оборотах кухонной машины перемешать. Добавить опару и опять перемешать. Поменять насадку венчик на лопатку. Добавить муку вместе с куркумой. Вымешивать минут 10, в середине процесса добавить цукаты. Вымешанное тесто накрыть плёнкой и отставить в тёплом месте минимум на час, тесто должно увеличиться раза в 2. Достать и слегка помять тесто, разложить по формам, приблизительно 1/3 формы заполнить тестом. Накрыть формочки плёнкой и дать тесту подойти минут 20. В разогретую до 180 градусов духовку отправить куличики.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ