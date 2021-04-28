Сегодня, 28 апреля, в 19:00 в эфире СТБ состоится премьера собственной разработки канала — спецвыпуска провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей шоу станет примадонна украинской эстрады — Ирина Билык. Певица раскроет все свои тайны. Кто из президентов заставил ее сделать пластику? И правда ли, что Ирина предсказала смерть родителей? Подробнее читайте в материале.

«Мой секрет» — проект, где звезды впервые признаются в самых сокровенных тайнах, которые они скрывали всю жизнь: первая любовь, тайные родственники, истинные причины расставаний с партнерами, алкогольная зависимость, цена славы и многое другое… Самые непредсказуемые признания звезд украинского шоу-бизнеса.

И первой на откровенный разговор с Машей Ефросининой согласилась певица Ирина Билык.

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В спецвыпуске провокационного проекта «Мой секрет» вы узнаете:

Какой президент заставил Ирину Билык сделать пластическую операцию?

Неужели Ирина заранее знала, когда умрут ее родители?

Какой поступок ей всю жизнь не может простить старший сын Глеб?

Неужели Святослав Вакарчук запрещал Ирине Билык петь?

С каким из пяти мужей у певицы не было секса?

Откроет ли Ирина Билык свою самую главную тайну, которую скрывала всю свою жизнь?

Video: «Мой секрет» спецвыпуск: Какую тайну Ирина Билык скрывала всю жизнь? Мой секрет: в спецвыпуске Ирина Билык раскроет все свои тайны. Кто из президентов заставил ее сделать пластику? Правда ли, что Ирина предсказала смерть родителей?

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