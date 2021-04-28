«Мой секрет» спецвыпуск: Какую тайну Ирина Билык скрывала всю жизнь?
Сегодня, 28 апреля, в 19:00 в эфире СТБ состоится премьера собственной разработки канала — спецвыпуска провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей шоу станет примадонна украинской эстрады — Ирина Билык. Певица раскроет все свои тайны. Кто из президентов заставил ее сделать пластику? И правда ли, что Ирина предсказала смерть родителей? Подробнее читайте в материале.
«Мой секрет» — проект, где звезды впервые признаются в самых сокровенных тайнах, которые они скрывали всю жизнь: первая любовь, тайные родственники, истинные причины расставаний с партнерами, алкогольная зависимость, цена славы и многое другое… Самые непредсказуемые признания звезд украинского шоу-бизнеса.
И первой на откровенный разговор с Машей Ефросининой согласилась певица Ирина Билык.
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В спецвыпуске провокационного проекта «Мой секрет» вы узнаете:
- Какой президент заставил Ирину Билык сделать пластическую операцию?
- Неужели Ирина заранее знала, когда умрут ее родители?
- Какой поступок ей всю жизнь не может простить старший сын Глеб?
- Неужели Святослав Вакарчук запрещал Ирине Билык петь?
- С каким из пяти мужей у певицы не было секса?
- Откроет ли Ирина Билык свою самую главную тайну, которую скрывала всю свою жизнь?
Video: «Мой секрет» спецвыпуск: Какую тайну Ирина Билык скрывала всю жизнь?
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