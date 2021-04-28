На пороге весна. А это значит, что нужно усиленно готовиться к обновлениям. И это касается не только смены прически или цвета волос, но и маникюра. Ведь новый сезон всегда приносит нам новые тенденции. Но какой маникюр на короткие ногти в моде весной 2021 года? Как не попасть впросак и сделать идеальный маникюр? Ответ ищите в нашем материале.

Что касается общих тенденций в весеннем маникюре на короткие ногти, то стоит обратить внимание на нежные оттенки лака. Откажитесь от ярких неоновых цветов. Они еще успеют вам надоесть летом. А пока лучше сделать акцент на нежности и естественности.

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Абстракция

Выбирая весенний маникюр на короткие ногти, обратите внимание на абстракцию. Хаотические рисунки на белом или нюдовом лаке смогут сделать ваши ноготочки тоньше и нежнее. Такой нейл-арт идеален для бунтарок, которые еще учатся в школе, но уже хотят проявить свою индивидуальность. Правда, с малой потерей крови и нервов учителей и родителей.

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Акценты

В весеннем маникюре 2021 на короткие ногти стоит также не забывать о правильных акцентах. В моду вернулись такие техники как «битое стекло» и «искусственный камень». Однако в сезоне 2021 стоит делать акцент на одном или двух ноготках.

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Нюдовый маникюр

Не сдает своих позиций и нюдовый маникюр. Его по праву можно считать «универсальным солдатом», ведь он практически незаметен, однако на ручках смотрится просто шикарно. А если еще добавить маленький рисунок на, скажем, безымянном пальце, то и вовсе можно стать настоящей иконой стиля.

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Омбре

Выбирая маникюр на короткие ногти в сезоне весна 2021, стоит обратить особое внимание на технику омбре. Такой нейл-арт всегда был очень нежный и потрясающе красивым. Однако нужно помнить: никаких ярких лаков. Только пастель.

Цветочные мотивы

Ну, и куда же весной без цветов! В трендах маникюр с цветочным принтом. Небольшие цветочки на ногтях добавят романтические нотки в образ их обладательницы и поднимут настроение даже в самый хмурый день.

Lady in black

И не бойтесь экспериментов. Весной 2021 в моду возвращается маникюр в черных тонах. В сочетании с нюдовым лаком такой нейл-арт будет смотреться очень аккуратно, стильно и гармонично!

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