Ламинирование волос в домашних условиях: советы от экспертов Все буде добре
Весной волосы становятся сухими и теряют блеск. Многие женщины идут решать эту проблему в салон красоты, где отдают за процедуру профессионального ламинирования большие деньги. Однако подобного эффекта можно легко добиться с помощью ламинирования волос в домашних условиях. Как сделать ламинирование волос в домашних условиях? Читайте пошаговую инструкцию от экспертов Все буде добре.
Больше по теме: Как правильно ухаживать за волосами
Главное — знать маленькие хитрости, которые помогут сделать волосы здоровыми, послушными и блестящими, как у моделей с обложек глянцевых журналов. Читайте пошаговый рецепт маски с желатином для эффекта ламинирования волос, а также шампуня, который усилит эффект!
Шампунь для ламинирования волос в домашних условиях
- Сперва займитесь приготовлением шампуня с желатином.
- Поделите эту смесь пополам.
- Одну часть смешайте с детским или органическим шампунем в пропорции 1:1.
- Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом. Для лучшего эффекта укутайте волосы поверх полиэтилена полотенцем.
- Через 40-120 минут смойте шампунь теплой водой. Промокните полотенцем лишнюю влагу.
- Не растирайте волосы полотенцем, а только слегка промокните.
Приготовление маски с желатином для эффекта ламинирования волос
Больше по теме: Брови 2021: модные тенденции
- Желатина не должно быть больше, чем кондиционера. Иначе возможен обратный эффект
- Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом на 40-120 минут.
- Затем смойте теплой водой.
- Высушите волосы естественным способом — без фена.
Больше по теме: Модные прически на длинные волосы 2021
Процедуру домашнего ламинирования можно делать раз в месяц. А результат уже после первого применения превзойдет все ваши ожидания!