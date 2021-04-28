Ирина Билык и Аслан Ахмадов разводятся

28 апреля в 19:00 в эфире СТБ состоялась провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей стала Ирина Билык. Певица эксклюзивно рассказала о своих отношениях с мужем — Асланом Ахмадовым.

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В спецвыпуске провокационного проекта отвечать на вопросы Маши Ефросининой решилась Ирина Билык. Певица подробно рассказала об отношениях с мужем — Асланом Ахмадовым. Как призналась Ирина, все началось с мистики. Впервые она его увидела по телевизору в передаче, посвященной Людмиле Гурченко.

«Я один раз увидела его лицо и сразу же услышала голос, который говорил мне: «Он тебе нужен. Ты должна его найти»», — рассказала Ирина.

Певица призналась, что нашла у подруги номер телефона Аслана и сама ему позвонила. Через некоторое время продюсер снял для Ирины клип на песню «Я твоя маленькая девочка», и вскоре у пары завязался роман.

«Я думала, что он самый лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моего второго ребенка. Я в Украине ни от кого больше ребенка не хотела. Поэтому сказала ему по телефону, что хочу от него подарок — ребенка», — поделилась с Машей Ефросининой певица.

Ирина призналась, что после свадьбы паре пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери. Однако вскоре после рождения сына Табриза у молодой семьи начались небольшие проблемы в отношениях: ведь из-за карантина Аслан не мог прилетать к Ирине в Киев.

Маша Ефросинина отметила, что журналисты проекта недавно заметили Ирину у нотариальной конторы. Ведущая предположила, что у пары есть нерешенные вопросы.

Ирина Билык шокировала ответом, подтвердив предположения о разводе.

«Я не буду тянуть, ведь все равно об этом нужно будет рассказать. Мы с Асланом разводимся. Ну, а что делать? Он не приезжает. Хотя я его люблю и он меня — тоже», — призналась со слезами на глазах Ирина Билык.

После певица предположила, что, видимо, ей суждено быть одинокой, и прямо в студии спела песню «Одинокая, як я…».

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