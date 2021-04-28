Брат Ирины Билык страдает психическим расстройством

28 апреля в 19:00 в эфире СТБ состоялась провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Гостьей первой программы стала примадонна украинской эстрады Ирина Билык. В откровенном интервью певица призналась, что у нее есть брат, который страдает психическим расстройством.

Отвечая на секретный вопрос проекта, Ирина Билык раскрыла тайну, которую хранила на протяжении всей жизни. Певица призналась, что у нее есть родной брат Сергей, который страдает психическим расстройством.

«Мы не хотели нигде об этом говорить. Мама очень не хотела, — со слезами на глазах рассказала Ирина. — После ее смерти он остался один. Сейчас он живет в квартире сам. Ему 40 лет, пять из которых он совсем не выходил на улицу».

Певица призналась, что из-за болезни ее брат никогда не работал. Сейчас Ирина пытается помочь ему научиться жить самостоятельно:

«Я хотела как-то улучшить его жизнь. Мне помогает мой брат Юрий. Пока все, что могу для него сделать, — это выслать ему продукты и содержать».

Также Ирина Билык призналась, что очень любит своего брата и надеется на то, что он выздоровеет.

Больше по теме: Ирина Билык хочет вернуть прошлые отношения с одним из мужей?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.