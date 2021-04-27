Церковные праздники в мае 2021: календарь
В мае 2021 года много церковных праздников. Великая суббота, Пасха, Светлая Седмица, — все эти праздники выпали в 2021 году на май. Для вашего удобства мы собрали церковные праздники мая 2021 года в один календарь.
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1 мая — Великая суббота, схождение во ад; Максимовской иконы Божией Матери.
2 мая — Светлое Христово Воскресенье, Пасха; окончание поста; преподобного Иоанна Ветхопещерника.
3—8 мая — Светлая седмица.
3 мая — Кипрской иконы Божией Матери.
4 мая — Иверской, Шуйской и Моздокской икон Божией Матери; мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата.
5 мая — Касперовской иконы Божией Матери; апостолов Нафанаила, Луки и Климента; преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.
6 мая — великомученика Георгия Победоносца.
7 мая — иконы Божией Матери «Живоносный Источник»; пасхальное освящение воды в храмах; память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы).
8 мая — апостола и евангелиста Марка.
9 мая — неделя вторая по Пасхе, Антипасхи или апостола Фомы; иконы Божией матери, именуемой «Сладкое лобзание»; поминовение усопших.
10 мая — апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня.
11 мая — Радоница, поминовение усопших.
12 мая — преподобного Мемнона чудотворца.
13 мая — апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.
14 мая — иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
15 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
16 мая — неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
17 мая — старорусской иконы Божией Матери.
18 мая — иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
19 мая — праведного Иова Многострадального.
20 мая — воспоминание на небе явления Креста Господня в Иерусалиме; Жировичской иконы Божией Матери.
21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая — перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
23 мая — неделя 4-я по Пасхе; апостола Симона Зилота.
24 мая — равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских.
26 мая — преполовение Пятидесятницы; Моздокской и Дубенско-Красногородской (XVII) икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы); мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.
27 мая — мученика Исидора; блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.
28 мая — преподобного Пахомия Великого.
29 мая — преподобного Феодора Освященного.
30 мая — неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
31 мая — мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев; мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.