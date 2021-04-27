В мае 2021 года много церковных праздников. Великая суббота, Пасха, Светлая Седмица, — все эти праздники выпали в 2021 году на май. Для вашего удобства мы собрали церковные праздники мая 2021 года в один календарь.

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1 мая — Великая суббота, схождение во ад; Максимовской иконы Божией Матери.

2 мая — Светлое Христово Воскресенье, Пасха; окончание поста; преподобного Иоанна Ветхопещерника.

3—8 мая — Светлая седмица.

3 мая — Кипрской иконы Божией Матери.

4 мая — Иверской, Шуйской и Моздокской икон Божией Матери; мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата.

5 мая — Касперовской иконы Божией Матери; апостолов Нафанаила, Луки и Климента; преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.

6 мая — великомученика Георгия Победоносца.

7 мая — иконы Божией Матери «Живоносный Источник»; пасхальное освящение воды в храмах; память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы).

8 мая — апостола и евангелиста Марка.

9 мая — неделя вторая по Пасхе, Антипасхи или апостола Фомы; иконы Божией матери, именуемой «Сладкое лобзание»; поминовение усопших.

10 мая — апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня.

11 мая — Радоница, поминовение усопших.

12 мая — преподобного Мемнона чудотворца.

13 мая — апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.

14 мая — иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

15 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

16 мая — неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

17 мая — старорусской иконы Божией Матери.

18 мая — иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

19 мая — праведного Иова Многострадального.

20 мая — воспоминание на небе явления Креста Господня в Иерусалиме; Жировичской иконы Божией Матери.

21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая — перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

23 мая — неделя 4-я по Пасхе; апостола Симона Зилота.

24 мая — равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских.

26 мая — преполовение Пятидесятницы; Моздокской и Дубенско-Красногородской (XVII) икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы); мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.

27 мая — мученика Исидора; блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.

28 мая — преподобного Пахомия Великого.

29 мая — преподобного Феодора Освященного.

30 мая — неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

31 мая — мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев; мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.

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