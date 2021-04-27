Шашлыки на карантине: Топ-3 рецепта приготовления в духовке
27.04.2021
Карантин продолжается, и поэтому 1 мая 2021 и Пасху украинцы будут встречать дома. Однако майские праздники у большинства все же ассоциируются с отдыхом на свежем воздухе и шашлыками. Как же полакомиться вкусным шашлыком на карантине? Редакция сайта STB.UA спешит на помощь! Мы подготовили для вас топ-3 рецепта шашлыка из курицы, свинины и баранины в духовке. Читайте в материале!
Майские праздники без шашлыка – не майские праздники. Однако даже соблюдая карантин и оставаясь дома, вы можете приготовить это вкусное традиционное блюдо в духовке. Для начала выберите удобный для вас способ приготовления:
- Над углями. Для приготовления шашлыка используются настоящее угли, которые обеспечат запах дыма.
- Со шкварками. Запах дыма можно получить с помощью шкварок, которые обжариваются под шашлыками.
- В рукаве для запекания. Приготовление проходит в два этапа: сначала в рукаве, а потом мясо обжаривается на решетке под грилем.
Шашлык из курицы в духовке
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- соевый соус – 2 ст. л.
- рисовый уксус – 2 ст. л.
- оливковое масло – 4 ст. л.
- пряности для шашлыка – 1 ст. л.
Приготовление:
- Нарезать филе полосками толщиной не более 1,5 см.
- Приготовить маринад: смешать масло со специями, добавить соевый соус и рисовый уксус. Мясо положить в маринад и поставить в холодильник не менее чем на 1 час.
- Нанизать мясо на деревянные шпажки, повторно полить маринадом.
- Поместить шпажки на решетку, под которой установить противень.
- Готовить 40 минут, несколько раз переворачивая.
Шашлык из баранины в духовке
Ингредиенты:
- баранина – 1 кг
- лук репчатый – 4 шт.
- лимон – 2 шт.
- майоран – 2 ч. л.
- сухая мята – 2 ч. л.
- петрушка – 1 пучок
- болгарский перец – 4 шт.
- оливковое масло
- соль и перец
Приготовление:
- Приготовить маринад: две луковицы очистить и натереть на терке; добавить сок одного лимона, оливковое масло, специи и соль.
- В готовый маринад положить нарезанную баранину, перемешать и поставить в холодильник.
- Нанизать на шпажки мясо, чередуя его с кусочками сладкого перца и кольцами лука.
- Смазать маслом решетку и поместить на нее шашлык. Под низ поместить противень.
- Жарить при температуре 200 градусов до румяной корочки.
Шашлык из свинины в духовке
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 600 г
- лук репчатый – 3 шт.
- черный перец – ½ ч. л.
- винный уксус – 3 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- вода – 500 мл
Приготовление:
- Нарезать мясо кусочками, приправить солью и перцем. Оставить на 15 минут.
- Приготовить маринад: в миску с мясом влить уксус, воду и перемешать. Поставить в холодильник.
- Нанизать мясо на шпажки, чередуя с кольцами лука.
- Выпекать шашлык 25 минут в духовке, регулярно переворачивая.
Оставайтесь дома и вкусных майских праздников!
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