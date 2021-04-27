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Пасха с цукатами: простой рецепт от участников «МастерШеф»

27.04.2021

Как приготовить вкусную пасху с цукатами, открыли тайну участники «МастерШеф». Кроме самого рецепта, они рассказали также о секретном ингредиенте, который обязательно нужно добавить к пасхе с цукатами. Чтобы узнать, что это, – читайте материал.

пасха с цукатами

Главным ингредиентом в приготовлении пасхи является хорошее настроение. На самом деле, без него даже тесто может не подняться! Так что если вам грустно или на сердце есть какие-то переживая, то выпекание пасхи лучше отложить. Но если вы счастливы и во всеоружии, чтобы приготовить самую вкусную пасху с цукатами, то читайте наш рецепт от участников проекта «МастерШеф».

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Ингредиенты для пасхи с цукатами:

Тесто:

  • свежие дрожжи — 35 г
  • сахар — 150 г (умеренно сладкий)
  • мука — 600 г
  • молоко — 200 мл
  • масло сливочное — 350 г
  • яйца — 5 шт.
  • цукаты — 150 г
  • соль — щепотка
  • цедра 1 лимона

Глазурь:

  • яичный белок — 1 шт.
  • сахарная пудра — 125 г

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Приготовление пасхи с цукатами:

Приготовление теста:

  1. Просейте муку.Не игнорируйте этот момент, потому что так мука насытится воздухом и выпечка станет более воздушной. Натрите цедру лимона. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой.
  2. В миску влейте теплое молоко и положите дрожжи.
  3. Всыпьте сахар. Размешайте до растворения дрожжей.
  4. Добавьте треть всей муки. Накройте полотенцем (или пищевой пленкой) и поставьте в теплое место без сквозняков минут на 20.
  5. Растопите сливочное масло и влейте его в опару, перемешайте.
  6. Добавьте яйца, цедру лимона и цукаты. Тщательно перемешайте.
  7. Всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто, оно будет слегка липкое.
  8. Переложите тесто в форму, заняв 2\3 ее объема. Накройте полотенцем и дайте постоять с полчаса.
  9. Выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке минут 35. Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить из теста сухой. При необходимости закройте верх пергаментом, чтобы кулич не подгорел.
  10. Готовый кулич с цукатами слегка остудите в форме и достаньте. Поставьте на решетку, чтобы он полностью остыл.

Приготовление глазури:

  1. Аккуратно отделите в миску яичный белок от желтка, взбейте его в крепкую пену, добавляйте понемногу сахарной пудры, продолжая взбивать.
  2. Смажьте белковой глазурью полностью остывший кулич.
  3. В конце украсьте кулич пасхальной посыпкой.

«В детстве бабушка делала такие куличи с огромным количеством разных начинок – с лимоном, апельсином, цукатами, шоколадом… Этих лакомств с нетерпением ждали все дети!» – вспоминает один из участников.

Попробуйте и вы приготовить такую пасху с цукатами по нашему рецепту. Приятного аппетита!

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