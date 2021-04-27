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Неужели брак Ирины Билык трещит по швам?

27.04.2021

28 апреля в 19:00 в эфир СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей стала Ирина Билык. Певица эксклюзивно рассказала о своих отношениях с мужем — Асланом Ахмадовым. Но какую тайну скрывает примадонна украинской эстрады о своем браке? 

мой секрет

В первом выпуске провокационного проекта о жизни звезд в гости к Маше Ефросининой придет Ирина Билык. Певица честно раскрыла все свои тайны и подробно рассказала об отношениях с мужем — Асланом Ахмадовым, с которым вступила в официальный брак и родила от него ребенка. Примадонна украинской эстрады поняла, что хочет от Аслана ребенка, задолго до свадьбы.

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«Я думала, что он самый лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моего второго ребенка. Я в Украине ни от кого больше ребенка не хотела. Поэтому сказала ему по телефону, что хочу от него подарок — ребенка», — поделилась с Машей Ефросининой певица.

 Впервые Ирина Билык увидела Аслана Ахмадова в 2011 году, а на днях ее заметили в одной из нотариальных контор столицы…

 Как развиваются отношения пары сейчас? Неужели певица решила подать на развод? И какую главную тайну своей жизни скрывает Ирина Билык? Узнайте все подробности в среду, 28 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ в спецвыпуске провокационного проекта «Мой секрет».

Video: Неужели брак Ирины Билык трещит по швам?

В новом провокационном проекте Мой секрет Ирина Билык расскажет всю правду о своем браке с Асланом Ахмадовым

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