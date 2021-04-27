Лунный календарь стрижек на май 2021 года поможет выбрать правильную дату для посещения парикмахера. Чтобы добиться идеального результата и не навредить волосам во время стрижки или окрашивания, нужно учитывать фазу Луны в мае 2021 года. В материале вы узнаете, в какие дни мая нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

На карантине каждая женщина хочет уже хоть немного изменить свою внешность: обновить цвет волос или поменять стрижку. Ведь новый образ может положительно повлиять на жизнь! Однако даже у самого умелого мастера иногда не получается добиться идеального цвета или формы. И это не всегда его вина, ведь известно, что на качество стрижки и окрашивания влияет дата, которую вы выбрали для посещения салона красоты. Поэтому перед тем, как записаться на стрижку или покраску волос, ознакомьтесь с лунным календарем. В нем вы найдете подсказку, какую дату лучше выбрать.

Благоприятные дни для стрижки волос в мае 2021 года

В мае 2021 будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заранее записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно стричься и окрашивать волосы в такие дни: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 29.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в мае 2021 года

Отказаться от окрашивания волос, а также новой стрижки следует в такие дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 и 31 мая. Эти дни лучше посвятите своей семье или просто поваляйтесь в кровати, почитайте книгу и отдохните.

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