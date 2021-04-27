Ирина Билык обладает экстрасенсорными способностями?

28 апреля в 19:00 в эфир СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей станет примадонна украинской эстрады — Ирина Билык. Певица призналась, что обладает некими экстрасенсорными способностями. Но так ли это на самом деле?

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В откровенном разговоре с Машей Ефросининой певица Ирина Билык призналась, что ей часто снятся вещие сны. Именно они подсказывают ей, что в ближайшие дни кто-то может умереть.

«Мне всегда такие сны снятся, и я даже боюсь засыпать. Я боюсь увидеть предвестие смерти кого-то. Я уже разобралась: если сон с кровью — то он связан с родными, если без — то со знакомыми», — поделилась с Машей Ефросининой певица.

В студии проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина проведет секретный эксперимент, чтобы убедиться в экстрасенсорных способностях Ирины Билык.

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Смерть кого из близких снилась Ирине Билык? Могла ли она это предотвратить? И какую главную тайну своей жизни, которую до этого дня она тщательно скрывала от посторонних глаз, раскроет певица? Такого откровения зрители не видели давно! И это подтвердила ведущая проекта Маша Ефросинина:

«Мне есть с чем сравнивать: я брала большое, глубокое, детальное и подробное интервью у Иры в 2016 году. Если сравнивать его с интервью в проекте «Мой секрет», то у меня было четкое ощущение, что я говорила с двумя разными людьми. Идя на «Мой секрет», Ира приняла решение быть открытой. Беседа длилась долго, она была детальной, глубокой, со слезами, смехом и сюрпризами. Для меня часы записи пролетели на одном дыхании. Безусловно, Ира открылась с новой стороны не только для меня, но и для всех зрителей», — делится впечатлениями от интервью ведущая Маша Ефросинина.

Узнайте все подробности из жизни Ирины Билык уже в эту среду, 28 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ в спецвыпуске провокационного проекта «Мой секрет».

Video: Ирина Билык обладает экстрасенсорными способностями? В новом провокационном проекте Мой секрет Ирина Билык расскажет о своих экстрасенсорных способностях

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