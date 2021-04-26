Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 27 апреля 2021 года. Как правильно провести вторник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 27 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

27 апреля Овнов ждет приятное известие, которое может прилететь от родственников или друзей — особенно от тех, с которыми уже давно у вас не было общения.

Телец

День благоприятен для общения родителей с детьми. Возьмитесь за приготовление вкусной еды, посмотрите интересный фильм или прочитайте информативную книгу.

Близнецы

27 апреля стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень. Накопленная в этот день обида отдастся с удвоенной силой, а потому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.

Рак

Хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если есть что уладить общением – попробуйте это сделать. А вот от сплетен лучше откажитесь – нечестное слово может отдаться сторицей.

Лев

Время неудачное для покупок и финансовых операций. Экстрасенсы советуют смело браться за обновление собственного мировоззрения.

Дева

День рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией: душа, медитации, прослушивания богослужения онлайн. Общение будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции и будут бурлить.

Весы

Вероятно, что во вторник вам будет легче, чем обычно, найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, ведь он выпадает не так уж часто.

Скорпион

Скорпионы имеют высокие шансы усложнить свои отношения с близкими людьми. Причиной этого может стать ваша бурная реакция на ситуацию, которая будет вам не совсем нравиться.

Стрелец

Для одиноких Стрельцов вечер будет благоприятный, чтобы заняться поиском пары. Энергии для любовных свершений будет достаточно.

Козерог

Рекомендуется провести анализ расходов и зарплаты и увидеть, где вы можете сэкономить, чтобы денег точно хватило на запланированные траты.

Водолей

27 апреля у Водолеев вероятно ухудшение здоровья, поэтому не забывайте о правильном питании. Постарайтесь отказаться от курения и алкоголя.

Рыбы

Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, вам удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи.

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