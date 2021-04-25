Сегодня Вербное воскресенье перед Пасхой 2021. Поздравления с этим праздником обязательно необходимо разослать всем близким и знакомым! Те стихи, которые мы подобрали, обязательно порадуют ваших близких. Ищите в нашем материале короткие смс-поздравления с Вербным воскресеньем. Поздравления в стихах — на любой вкус!

Душа полна тепла и веры,

На сердце радость и покой.

Ты веточку весенней вербы

В ладонях принеси домой.

Сегодня Вербное. Как ярко

Сияет солнышко для нас!

Пусть жизнь всем делаем подарки,

И пусть Господь хранит всех вас!

Пусть тебя сегодня метко

Вербовой отхлещут веткой.

Но не сильно, а любя,

Чтоб Господь хранил тебя!

Вас поздравляю с вербным воскресеньем,

Пусть в жизни все хорошее случится,

И с ветром легким, ласковым, весенним

Удача поскорее возвратится.

Пускай ваш дом всегда счастливым будет,

И ожидает множество гостей,

Пусть окружают преданные люди,

А рядом – море близких и друзей!

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Сегодня день особенный такой –

Отмечен и покоем, и весельем.

Всех христиан, в прекрасный день святой,

Мы поздравляем с вербным воскресеньем!

Пусть букет из желтой вербы

Вам удачу принесет,

Силы сбережет и нервы,

Избавляя от хлопот!

Повсюду слышен колокольный звон,

На ветру листочки вербочки сияют.

Вот и праздник с нами. Вот и он,

От души тебя с ним поздравляю!

Пусть хранит тебя Господь

От ненастий, бед и горя.

Все грехи желаю побороть,

А еще желаю для души покоя.

Украшай вербою дом –

Пусть живет здоровье в нем!

Вербное пусть воскресенье

Дарит все благословенья:

Вера, счастье и покой

Будут навсегда с тобой!

Тебя я с вербным воскресеньем

Спешу поздравить от души,

Желаю от забот спасенье

Найти под вербою в тиши.

Воскресенье вербное

Наступило вновь,

Пусть с цветами первыми

В дом войдет любовь,

Радостью, надеждою,

Полон каждый миг,

И природа свежая,

И сияет лик!

Уж распустились котики,

Надув свои животики,

Пусть воскресенье вербное

Несет добро безмерное,

Здоровье фантастичное

И счастье безграничное!

Воскресенье вербное настало,

Пусть ликует у тебя душа,

Чтоб тепло скорей на сердце стало,

О хорошем думай, не спеша

Познавай ты истины земные,

И пускай Господь тебя хранит,

Чтоб радостным ты был отныне,

Жизнь пускай здоровьем наградит!

Верба в дом — и беды прочь!

Счастье пусть, везение

Светлый праздник принесет.

С Вербным воскресеньем!

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