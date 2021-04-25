Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года расскажет вам, как правильно распланировать неделю. Больше читайте в нашем астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

В начале недели необходимо будет сосредоточиться на себе. Также можете столкнуться со сложным выбором в среду. Определиться помогут близкие, которые посмотрят объективно на ситуацию.

Гороскоп на неделю — Телец

Неделя переполнена позитивом. Помните, что в любой момент можете позвонить старым друзьям и поделиться своими эмоциями. Также на этой неделе вас ждет крупная покупка или подарок от второй половинки.

Гороскоп на неделю — Близнецы

На этой неделе попробуйте поговорить с любимым человеком и объяснить свои стремления. Явный разлад в отношениях будет присутствовать с понедельника по среду.

Гороскоп на неделю — Рак

Все люди совершают ошибки, и даже вы не безгрешны. Поэтому не нужно громко кричать о том, что кто-то оступился. Следите за собой и не допускайте оплошностей сами. Эта неделя очень рисковая.

Гороскоп на неделю — Лев

Львам звезды настоятельно советуют беречь себя. Эта неделя довольно коварна. Может показаться, что все позади, а на улице жара. Но вам строго рекомендуется быть осторожными.

Гороскоп на неделю — Весы

Увы, но на этой неделе на вас свалится столько дел, что вы не будете успевать ничего. Но к выходным получите приятный бонус. Поверьте, это того стоит. Поговорите с родными, они поймут вашу занятость и отсутствие дома.

Гороскоп на неделю — Скорпион

В конце недели вы ответите самому себе на главные вопросы этой весны. Это будет маленькая победа над собой, которая откроет новые грани. Следите за личными вещами, чтобы ничего ценного не потерять.

Гороскоп на неделю — Стрелец

На этой неделе для вас главное отыскать гармонию в себе. Вы постоянно в стрессе и агрессивны. Так не может продолжаться. Сделайте паузу в работе, отдохните. Возможно, возьмите в четверг и пятницу отгул.

Гороскоп на неделю — Козерог

Срочно нормализуйте режим сна, иначе подорвете здоровье и иммунитет. Восстановленный режим пойдет на пользу. Если будете что-то не успевать, не бойтесь попросить о помощи.

Гороскоп на неделю — Водолей

Тратьте силы на себя, на познание нового, исследуйте самые новые социальные платформы. Да, пока вы их отрицаете, но они работают. Это ваш шанс. А еще в середине недели вы сможете решить много финансовых вопросов.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Рыбы, пора подумать о личной жизни. Сколько можно избегать серьезных разговоров? Не хотите ли перейти на новый уровень взаимоотношений? Но если вы не уверены, то не морочьте голову ни себе, ни партнеру.

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