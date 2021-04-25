Гороскоп на 26 апреля 2021 года обещает легкий и позитивный день. Звезды сулят всем знакам зодиака прекрасное настроение.

Овен

Звезды вам советуют полностью посвятить понедельник себе. Отличным вариантом досуга будет онлайн-шопинг.

Телец

Тельцам срочно нужны новые впечатления. Сейчас вы их сможете получить из любимых кинолент, чтобы зарядиться настроением и эмоциями.

Близнецы

Не торопите события. Попробуйте расслабиться и просто плыть по течению. Обстоятельства хуже не сделают, а, наоборот, помогут вам.

Рак

Ракам нужно тренироваться по новой методике или приготовить что-то на обед и ужин согласно меню для разгрузки организма. Дайте ЖКТ передохнуть от тяжелой пищи.

Лев

Сохраняйте спокойствие в любой ситуации. Что бы ни случилось, знайте: лучше избежать конфликта. Особенно огненным Львам.

Дева

К Девам придет успех. Настало время для реализации всех мечт и желаний.

Весы

За что бы вы ни взялись, сообразительность поможет выполнить задание идеально. Более того, быстро, поэтому вечер у вас полностью будет свободным.

Скорпион

Не знаете, где найти правильное решение? Даже в самой сложной ситуации можно просить помощи у родных и близких. Попробуйте.

Стрелец

Важно не то, чего уже не изменить, а то, что создает наше будущее. Открывайте двери новым людям.

Козерог

Вам звезды сулят благоприятный день в личной жизни. Влюбитесь или перейдете на новый этап, 100%.

Водолей

Остановитесь на мгновение и подарите свои заботу, внимание самым родным людям.

Рыбы

Рыбы, очнитесь. Рядом такой человек! Проявите свою любовь, заботу, внимание. Как насчет подарков без повода? Внесите яркие краски в личную жизнь.

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