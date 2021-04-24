Читайте астрологический прогноз на 25 апреля, чтобы быть уверенным в новом дне. Экстрасенсы СТБ изучили расположение звездных тел и готовы поделиться рекомендациями на воскресенье.

Овен

Вам придется взять себя в руки. Звезды хотят, чтобы вы оставались стойкими, даже несмотря на критические отзывы в свою сторону.

Телец

Вы отлично ладите с руководством, не позволяйте другим сбивать вас с толку.

Близнецы

Звезды делают сотрудничество очень эффективным. Вам удается наладить отношения с коллегами. Поэтому нечего беспокоиться по старым вопросам.

Рак

Теперь вы можете применить весь свой опыт. Ваши усилия не были безуспешны, ведь отныне идти по жизни будет легче.

Лев

Нужно набраться терпения, подождать и посмотреть, как все будет развиваться. Только после 100% уверенности можно приступать к действиям.

Дева

Вы чувствуете себя счастливым от того, что выходные проходять отлично. Теперь положительных эмоций хватит надолго.

Весы

Поговорите с тем, кому вы доверяете. Поделитесь своими планами. Выслушать другое мнение всегда полезно.

Скорпион

Сегодняшний выходной принесет работу. Нравится вам это или нет, но вы должны промолчать и сдержать в себе все то, что у вас на кончике языка.

Стрелец

Поддержка родных обеспечивает успех. Все, чем вы занимаетесь сегодня, имеет непосредственное отношение к завтрашнему дню.

Козерог

Положительная энергия стоит ваших сил. Ваша эффективность ухудшается. На все нужно немного больше времени.

Водолей

Звезды посылают вам силы. У вас грядут большие планы. Поэтому нужно придержать финансы и не тратиться на мелочи.

Рыбы

У воскресенья есть для вас сюрприз. И конечно же, наладятся отношения с партнером.

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