25 апреля 2021 года все православные празднуют Вербное воскресенье перед Пасхой 2021. В этот день принято святить веточки вербы. Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Лариса Гуцану.

Вербу для освящения принято готовить заранее, советует ясновидящая. Если весна выдалась холодная или Пасха ранняя, когда верба не успевает распуститься, следует срезать ветки за несколько дней и поставить их в воду в помещении.

«Прихожане утром Вербного воскресенья посещают церковь, присутствуют на службе, ставят свечу, которая символизирует смерть и воскресенье Христа. После службы освящают вербу. Освященные веточки несут домой», – говорит Лариса Гуцану.

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Как применять освященную вербу

«Дома освященной вербой похлопывают домашних, особенно детей. При этом повторяют: «Верба-хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет! Будь здоров, как вода, сильный, как ива, богатый, как земля, – рассказала ясновидящая. – Если хотите защитить свой дом от несчастий, посадите принесенную вербу возле входа. Пучок освященной вербы хранят за иконами».

С давних времен почкам и веточкам святой ивы люди приписывали магические и целебные свойства. Веточки вербы бросали в воду для купания маленьких или болеющих туберкулезом детей. Веточки также прикладывали к больным местам. Перед началом важного дела считалось полезным съесть одну почку и запить святой водой. Во время грозы, наводнения, сильного урагана веточку вербы, освященную в Вербное воскресенье, выбрасывали на улицу, чтобы дом остался нетронутым.

«Если с прошлого года остались веточки вербы, их сжигают или бросают в текущую воду. Но моя бабушка учила собирать такие ветки много лет и, когда умирает кто-то из близких, их измельчают и шьют подушку в гроб умершему», – рассказала Лариса Гуцану.

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Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Если в Вербное воскресенье заняться пересадкой комнатных растений, они будут отлично расти и привлекать в дом богатство.

Если утром в воскресенье вбить в стену колышек из ивы, это избавит человека от страхов, подарит ему решительность.

Считается, что если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день появится.

Вербное воскресенье приходится на Великий Пост, поэтому шумных гуляний устраивать не стоит. Но этот день, предвестник Пасхи, должен быть светлым и радостным. Этот день нужно провести в кругу семьи для того, чтобы весь год был спокойным и плодотворным.

Берегите себя и близких!

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