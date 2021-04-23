«Слепая»: анонс 57–59 серий от 23.04.2021

Сегодня, 23 апреля, в 16:30 состоится показ новых 57–59 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 57–59 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Людмила Борисовна очень переживает за дочь Светлану. Она подозревает зятя в измене и просит Слепую спасти семейное счастье молодой пары. Однако баба Люба дает ей неожиданный совет: женщина должна срочно съехать из дома дочери и не вмешиваться в ее жизнь, иначе будет хуже не только Светлане, но и внучке, которая в последнее время постоянно болеет. И все же Людмила Борисовна решает отложить отъезд и поймать на горячем няню, которую подозревает в любовных отношениях с зятем. Но заботливая теща даже не представляет, к каким последствиям приведет ее поступок!

42-летний Евгений разведен уже более года, поэтому дочь Злата и его экс-жена живут отдельно от него. В последнее время мужчине снятся страшные сны о том, как похищают дочь, а сейчас начались страшные видения среди бела дня. Евгений едет к слепой провидице бабе Любе, чтобы выяснить, не грозит ли Злате беда и как ей помочь. Чем готов пожертвовать отец ради спасения своего ребенка?

Больше по теме: Обереги от зависти и сглаза

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ