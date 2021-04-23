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Гороскоп на 24 апреля 2021 года

23.04.2021

Читайте гороскоп на 24 апреля 2021 года и узнайте, что приготовил вам новый день. Экстрасенсы телеканала СТБ изучили расположение звезд и готовы поделиться прогнозом на 24 апреля. 

Овен 

Вы сможете действительно расслабиться и развивать все свои таланты. Попробуйте что-то новое в своей жизни. 

Телец 

Вы дипломатичны и обаятельны. Вам предстоит сыграть важную роль разведчика, чтобы узнать много нового.

Близнецы  

День начнется напряженно. Но не стоит из-за этого беспокоиться. Делайте свою работу, и все неприятности обойдут вас стороной.

Рак 

Луна, находящаяся в Весах, заставляет вас чувствовать себя уверенным и довольным собой и миром. Наслаждайтесь происходящим и налаживайте новые связи.

Лев 

Львы в разговоре с друзьями почувствуют себя непонятыми. Не волнуйтесь, не всегда взгляды должны быть идентичными.

Дева

Девы, у вас отличная харизма, где она была всю неделю? Вы очаровываете других. Мир будет у ваших ног.

Весы 

В субботу с 15:00 на вас навалятся неожидаемые задачи. Вдруг у вас есть незаконченная работа, срочно доделайте ее. Иначе вам не хватит на все времени.

Скорпион 

День начнется довольно напряженно. Вам нужно лишь терпение, чтобы не нагрубить начальству.

Стрелец 

Теперь вы в своей стихии. Ваш позитивный настрой, ваши знания, — все это прокладывает вам путь и делает успешным.

Козерог 

Медитируйте. Это добавит в вашу жизнь умиротворения и радости. Вы сможете завести новых друзей и новую любовь.

Водолей 

Идеальный день для деловых переговоров. На встречах вы слепите своей харизмой и весомыми аргументами.

Рыбы 

Есть возможность выбора. И все варианты рискованные. Это начинает немного беспокоить. Но вам не следует торопиться. Все взвешивайте. 

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