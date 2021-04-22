«Как выйти замуж»: какую роль играют поцелуи в нашей жизни?

Сегодня, 22 апреля, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий Григорий Решетник вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» обсудят интимную тему поцелуев. Стоит ли допускать такую близость на первом свидании? Больше смотрите в 19:00 в программе «Как выйти замуж».

В прошлую пятницу самой обсуждаемой темой на проекте «Холостяк» стали поцелуи. Действительно ли поцелуй – безоговорочный признак сближения? Как относятся к нему девушки и мужчины?

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также self-made woman, блогер и супермама Татьяна Коряк.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Розали, Аня.

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А также не пропустите! Девушки ответят на волнующие зрителей вопросы: платят ли им за участие, давал ли кто-то из них деньги за то, чтобы оказаться в проекте, и можно ли договориться с Холостяком или командой, чтобы остаться подольше в реалити?

Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 22 апреля, в ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ!

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