Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Как выйти замуж»: какую роль играют поцелуи в нашей жизни?

22.04.2021

Сегодня, 22 апреля, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий Григорий Решетник вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» обсудят интимную тему поцелуев. Стоит ли допускать такую близость на первом свидании? Больше смотрите в 19:00 в программе «Как выйти замуж».

Как выйти замуж

В прошлую пятницу самой обсуждаемой темой на проекте «Холостяк» стали поцелуи. Действительно ли поцелуй – безоговорочный признак сближения? Как относятся к нему девушки и мужчины?

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также self-made woman, блогер и супермама Татьяна Коряк.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Розали, Аня.

Больше по теме: Болезнь, от которой умирают: Михаил Заливако о тяжелом заболевании, которое смог победить

А также не пропустите! Девушки ответят на волнующие зрителей вопросы: платят ли им за участие, давал ли кто-то из них деньги за то, чтобы оказаться в проекте, и можно ли договориться с Холостяком или командой, чтобы остаться подольше в реалити?

Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 22 апреля, в ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить