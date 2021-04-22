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Православная Пасха в 2021 году: дата празднования в Украине

22.04.2021

Когда в 2021 году весь православный мир будет отмечать самый важный и светлый праздник — Воскресение Христово? Как вычислить дату празднования? В 2021 году Пасха наступит аж 2 мая. Читайте в нашем материале более детальную информацию о самом светлом празднике — Пасхе. 

пасха 2021

Пасха самый главный праздник всего христианского мира, который знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, торжество над смертью и очищение от грехов. Это событие центр библейской истории и основа всего христианского учения. В 2021 году православные христиане Украины будут праздновать Пасху 2 мая. 

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Как исчисляется дата Пасхи

Пасха переходящий праздник, дата празднования которого меняется ежегодно. Ее вычисляют на основании солнечного и лунного календарей, а также с учетом нескольких критериев. Так, праздник Воскресения Христова обязательно приходится на воскресный день и всегда отмечается после иудейской Пасхи.

Самый простой способ определить дату праздника воспользоваться пасхалией. Это специальный календарь, в котором даты Пасхи указаны на много лет вперед.

пасха 2021

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Пасха 2021: когда празднуют православные и католики

У христиан восточного обряда Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая. Перед этим все верующие обязательно должны придерживаться Великого поста, который в 2021 году начался 15 марта и продлится до 1 мая включительно. 

А вот христиане западного обряда в 2021 году будут отмечать Пасху раньше 4 апреля. Празднику также будет предшествовать Великий пост, который также начался за 45 дней до Пасхи.

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