Этот рецепт пасхального кулича очень близок к французскому бриошу. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Ольга Мартыновская отталкивалась от рецепта «Бабушкиных бриошь» известного французского шефа Анн-Софи Пика. Пошаговый рецепт приготовления пасхального кулича от Ольги Мартыновской – читайте в материале.

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Ингредиенты:

мука высшего сорта – 500 г

морская соль – 16 г

сахар – 150 г

живые дрожжи – 25 г (или 9 г сухих)

сливочное масло – 200 г

яйца – 8 шт.

растительное масло (лучше оливковое второго отжима или любое другое, но без резкого запаха) – 120 мл

сушеная вишня – 200 г

звездочки бадьяна – 3 шт.

коньяк – 50 мл

белый шоколад для глазури – 300 г

какао-масло для глазури – 50 г

Приготовление:

Сначала замочите вашу вишню в коньяке и оставьте на несколько часов. Кстати, если вы не нашли сушеную вишню, возьмите замороженную и сделайте домашние цукаты. Для этого нужно разморозить ягоду и проварить в сиропе 2 минуты (сироп: 100 мл воды + 50 г сахара). Слить лишний сироп через сито и отправить в духовку на 2–3 часа при температуре 90–100 градусов. Уйдет вся лишняя влага, а ягода при этом останется сочной, но уже не потечет и не даст лишний сок в тесто. С вишней получится очень вкусно. В чашу миксера поместите муку, дрожжи (покрошить или просто всыпать сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешивайте крюком 5–6 минут. Сливочное масло нарежьте кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым ( 14-16 градусов). Добавляем масло, не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа. Когда тесто хорошо вымешано и отлипает от бортов чаши, добавляем оставшиеся 2 яйца и растительное масло. Вымешиваем еще 10 минут. Важный момент! Растительное масло я ароматизирую звездочками бадьяна. Нагреваем масло до 45–50 градусов вместе с бадьяном, остужаем и оставляем на пару дней. Плотное растительное масло, особенно оливковое, очень мощный абсорбент. Вы можете придать ему любой вкусовой оттенок. Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит также влажность. В идеале – 90% влажности. Обминаем поднявшееся тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, который образовался за счет жизнедеятельности дрожжей. Накрываем снова пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12–16 часов. Формы смазываем сливочным маслом, выкладываем шарики теста, смазываем верхушечки яйцом и даем подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая. Выпекаем при 150 градусах 20–30 минут. Все зависит от размера формы: 20–30 минут для паски весом 300–400 грамм. Для совсем маленьких будет достаточно 15–18 минут.

Я покрываю куличики смесью топленого белого шоколада и какао-масла. Украшаю по настроению. Как на фото, например, – я сама засахарила лепестки ириса и ромашку. Все натурально! Точный способ приготовления таких цветов можно посмотреть на моем YouTube канале «Оля кУховарит».

Безумно люблю этот Великий Праздник светлой Пасхи! Желаю нам всем доброты и веры, надежды на лучшее, исцеления душевного и конечно любви! Чудесного всем праздника!

Приятного аппетита!

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