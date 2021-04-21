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Заварная пасха: рецепт пошагово

21.04.2021

Пасху в 2021 году православные отмечают 2 мая, в воскресенье. Самый светлый религиозный праздник не обходится без обязательного атрибута — пасхального кулича. Тесто заварной пасхи заливается горячим молоком, благодаря чему долго не черствеет. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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заварная пасха рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 9 ст.
  • Яйца — 10 шт.
  • Сахар — 1/2 ст.
  • Свежие дрожжи — 30 г
  • Растопленное сливочное масло — 3/4 ст.
  • Молоко — 1/2 ст.
  • Изюм — 100 г
  • Цукаты или нарезанная курага — 100 г
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло для смазывания

Для глазури и украшения:

  • Яичный белок — 1 шт.
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Орехи или кондитерская посыпка

Приготовление:

  1. Просейте 1,5 стакана муки. Доведите молоко до кипения. Отлейте в отдельную емкость 2 столовых ложки. Оставшееся молоко, не прекращая помешивать, влейте в миску с просеянной мукой. Дайте остыть до комнатной температуры.
  2. Разведите дрожжи в отлитом молоке. Добавьте к заваренной муке и перемешайте. Дайте постоять в теплом месте.
  3. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки разотрите с сахаром, а белки взбейте до образования пены. Полученные смеси добавьте к тесту и перемешайте. Оставьте в теплом месте, пока не поднимется снова.
  4. Влейте в тесто растопленное масло, соль и добавьте оставшуюся муку, предварительно просеяв. Замесите тесто. Добавьте по своему вкусу изюм, курагу или цукаты. Перемешайте.
  5. Выложите тесто в смазанные маслом формочки, заполняя их на две трети объема. Дать постоять, пока тесто не поднимется.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте заварную пасху в течение 50—60 минут.
  7. Тем временем приготовьте глазурь: взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте теплые куличи глазурью. Украсьте кондитерской посыпкой, фигурками или орешками.

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Приятного аппетита!

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