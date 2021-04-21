Пасху в 2021 году православные отмечают 2 мая, в воскресенье. Самый светлый религиозный праздник не обходится без обязательного атрибута — пасхального кулича. Тесто заварной пасхи заливается горячим молоком, благодаря чему долго не черствеет. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 9 ст.

Яйца — 10 шт.

Сахар — 1/2 ст.

Свежие дрожжи — 30 г

Растопленное сливочное масло — 3/4 ст.

Молоко — 1/2 ст.

Изюм — 100 г

Цукаты или нарезанная курага — 100 г

Соль — щепотка

Растительное масло для смазывания

Для глазури и украшения:

Яичный белок — 1 шт.

Сахарная пудра — 150 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Орехи или кондитерская посыпка

Приготовление:

Просейте 1,5 стакана муки. Доведите молоко до кипения. Отлейте в отдельную емкость 2 столовых ложки. Оставшееся молоко, не прекращая помешивать, влейте в миску с просеянной мукой. Дайте остыть до комнатной температуры. Разведите дрожжи в отлитом молоке. Добавьте к заваренной муке и перемешайте. Дайте постоять в теплом месте. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки разотрите с сахаром, а белки взбейте до образования пены. Полученные смеси добавьте к тесту и перемешайте. Оставьте в теплом месте, пока не поднимется снова. Влейте в тесто растопленное масло, соль и добавьте оставшуюся муку, предварительно просеяв. Замесите тесто. Добавьте по своему вкусу изюм, курагу или цукаты. Перемешайте. Выложите тесто в смазанные маслом формочки, заполняя их на две трети объема. Дать постоять, пока тесто не поднимется. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте заварную пасху в течение 50—60 минут. Тем временем приготовьте глазурь: взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте теплые куличи глазурью. Украсьте кондитерской посыпкой, фигурками или орешками.

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Приятного аппетита!

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