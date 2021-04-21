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Гороскоп на 22 апреля 2021 года

21.04.2021

Что сулят звезды на 22 апреля? Если хотите поступить правильно и не ошибиться, тогда читайте наш астрологический прогноз. Экстрасенсы СТБ изучили расположение звезд и поделились гороскопом на 22 апреля 2021 года.

Овен 

Даже Луна находится в соответствующем знаке. Вы в своей стихии и буквально цветете. Пользуйтесь этим.

Телец 

Вы очаровательны, веселы и полны власти. Вами восхищаются. Кроме того, ваши шансы на любовь значительно возрастают.

Близнецы

День начинается с тревоги. Вам это совсем не нравится. Но вы сможете справиться с любыми трудностями.

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Рак 

Делайте то, что для вас хорошо. Все остальное требует слишком много сил и может вызвать у вас агрессию.

Лев

Важно, чтобы вы доказали и показали сами себе, на что вы способны. Это произведет впечатление и на окружающих, что, вполне возможно, поможет выйти на новый карьерный уровень.

Дева

Появляются первые успехи. Вы действительно можете гордиться собой. Вы невероятно трудолюбивый человек. Однако оставляйте время на отдых, иначе рискуете столкнуться с апатией.

Весы 

Даже рано утром дела идут наперекосяк. Еще многое предстоит сделать. Но у вас есть время, чтобы наверстать упущенное, а также обратиться за помощью к близким.

Скорпион 

У вас много дел. Не позволяете никому отвлекать вас. Пусть день будет напряженным, но он не обязательно должен быть идеальным.

Стрелец 

Вы безмятежны и, прежде всего, очень очаровательны. Мир у ваших ног.

Козерог 

Вам нужно взаимодействовать с другими людьми, тогда вы будете чувствовать себя как дома абсолютно везде. 

Водолей 

Водолеи немного достигли своих пределов. Заблаговременно позаботьтесь о перерывах и их комфортном провождении.

Рыбы 

Вы испытываете нехватку времени, так как некоторые вещи откладываются. А все потому, что сложные задачи вы оттягиваете на неопределенный срок. Избавляйтесь от такой привычки.

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