Великий пост 2021: мармелад «Облепиха-апельсин»

Мармелад легко и просто можно приготовить в домашних условиях. Чтобы мармелад получился идеальным — без градусника и весов вам не обойтись. Пошаговый рецепт мармелада «Облепиха-апельсин» от экс-судьи «МастерШеф» Лизы Глинской найдете в материале.

Пасха 2021: лучшие рецепты

Ингредиенты:

апельсиновый фреш – 350 мл

цедра одного апельсина

облепиховое пюре – 200 г

сахар – 550 г

яблочный пектин – 16 г + 60 г сахара

сироп глюкозы – 150 г

лимонная кислота – 5 г

вода – 10 мл

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Приготовление:

Соединяем в сотейнике апельсиновый фреш, облепиховое пюре и цедру апельсина. Добавляем сахар и сироп глюкозы и прогреваем при температуре 40 градусов. Смешиваем в миске пектин и 60 г сахара, вливаем ⅓ теплого пюре, перемешиваем венчиком и возвращаем в сотейник к остальной части пюре. Перемешиваем. Варим на среднем огне, помешивая, до температуры 108 °С. Следим, чтобы пюре не пригорело. Растворяем в воде лимонную кислоту и, когда температура достигнет 108 °С снимаем сотейник с огня и добавляем воду с кислотой в пюре. Перемешиваем. Заливаем горячий мармелад в формы.

Источник – glinskaya.com.ua

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