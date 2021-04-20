Хотите, чтобы ваши пасхальные яйца были самыми красивыми и необычными? Только посмотрите, как много вариантов появилось за последние годы. Разнообразьте свою Пасху-2021. Дайте себе больше простора для проявления творчества и креатива. Вашему вниманию представлено 10 идей для пасхальных яиц от редакции STB.UA.

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Черно-белые яйца

Сделать их проще простого – просто раскрасьте яйца с помощью несмываемого маркера.

Яйца с шелковым узором

Заверните яйцо в кусочек старого галстука. Второй и самый важный шаг: сварите в воде с добавлением уксуса. Готово, пасхальные яйца с шелковым узором теперь отлично украсят ваш праздничный стол.

Космические яйца

Покройте яйца плотным слоем краски, цвет можете выбрать уже на свое усмотрение. Обязательно наносите два слоя. Подготовьте разные оттенки краски, таким образом вы получите по-настоящему космические пасхальные яйца. Нанося краски, не бойтесь быть не слишком аккуратными, ведь хаос только придаст вашей работе максимально натуралистичный рисунок.

Поролоновая губка поможет добиться иллюзии космического вихря. После того, как вы нанесете основной цвет, дайте яйцу хорошо высохнуть. Уже потом ход за золотистым оттенком, краска заполнит те участки, которые не были хорошо прокрашены. Далее вам понадобится белая краска. Просто смочите жесткую кисть и брызните ею на яйцо. Это поможет закончить вашу работу и создать невероятно космический рисунок.

Яйца для фанатов «Игры Престолов»

Чешуйки нужно раскрасить лаком для ногтей, а потом аккуратно приклеить к яичной скорлупе. Также такой эффект можно сделать при помощи пайеток или цветных конфетти. Если хотите более легкий вариант – просто нарисуйте чешуйки.

Яйца-палитра

Налейте умеренно пищевого красителя, чтобы яйца не утонули в нем полностью. Затем добавляйте понемногу воду. Чем больше раз вы будете подливать воду, тем больше будет оттенков цвета.

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Потресканные яйца

Так украсить яйца можно, если приклеить на них скорлупу других яиц. Клей, много ярких красок – и все готово! Главное, раскрошить скорлупу, приклеить ее на яйца, а затем аккуратно разукрасить

Металлические пасхальные яйца

Покрасьте яйца с помощью «металлической» краски из баллончика.

Для кропотливых: резьба по скорлупе

Для того, чтобы у вас все идеально вышло, запаситесь терпением и виниловыми перчатками. Также приобретите вентиляционную маску, она защитит вас от пыли. Возьмите карандаш и аккуратно нанесите свой дизайн на скорлупу. Далее необходимо взять ручную воздушную дрель и очень аккуратно нарезать дизайн по контуру. И помните, главное – сильно не давить!

«Золотые» яйца

Нанесите на яйцо клей, однако не по всей поверхности, а только частично. Приклейте фольгу. Почему частично? Таким образом вы получите пасхальное яйцо с оригинальными узорами.

Шоколадное пасхальное яйцо

Данное угощение на Пасху-2021 является таким же традиционным. Приготовить шоколадное пасхальное яйцо непросто, но зато вы научитесь делать настоящее произведение кондитерского искусства.

Ингредиенты:

Сахар – 700 г

700 г Сливочное масло – 125 г

125 г Сгущенное молоко – 300 г

300 г Мед – 2 ст. л.

2 ст. л. Ванилин – 1 ч. л.

1 ч. л. Желтый пищевой краситель – несколько капель

несколько капель Горький черный шоколад – 250 г

Приготовление:

Растопите сливочное масло в сотейнике (на медленном огне). До кипения не доводите. В отдельной мисочке смешайте мед, сгущенное молоко, сахар, ваниль, пищевой краситель. В полученную смесь добавьте растопленное масло и перемешайте. Накройте полученную жидкость пленкой и оставьте на 4 часа. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите на водяной бане. Из медовой массы сделайте конфеты в виде яиц. Затем покройте их глазурью. Каждое яйцо необходимо насадить на вилку и поместить в шоколад. Выложите наши особенные пасхальные яйца на бумагу для выпечки, чтобы шоколад на них полностью застыл.

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