Пасха с цукатами: простой рецепт от участников «МастерШеф»
Как приготовить вкусную пасху с цукатами, открыли тайну участники «МастерШеф». Кроме самого рецепта, они рассказали также о секретном ингредиенте, который обязательно нужно добавить к пасхе с цукатами. Чтобы узнать, что это, – читайте материал.
Главным ингредиентом в приготовлении пасхи является хорошее настроение. На самом деле, без него даже тесто может не подняться! Так что если вам грустно или на сердце есть какие-то переживая, то выпекание пасхи лучше отложить. Но если вы счастливы и во всеоружии, чтобы приготовить самую вкусную пасху с цукатами, то читайте наш рецепт от участников проекта «МастерШеф».
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Ингредиенты для пасхи с цукатами:
Тесто:
- свежие дрожжи — 35 г
- сахар — 150 г (умеренно сладкий)
- мука — 600 г
- молоко — 200 мл
- масло сливочное — 350 г
- яйца — 5 шт.
- цукаты — 150 г
- соль — щепотка
- цедра 1 лимона
Глазурь:
- яичный белок — 1 шт.
- сахарная пудра — 125 г
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Приготовление пасхи с цукатами:
Приготовление теста:
- Просейте муку.Не игнорируйте этот момент, потому что так мука насытится воздухом и выпечка станет более воздушной. Натрите цедру лимона. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой.
- В миску влейте теплое молоко и положите дрожжи.
- Всыпьте сахар. Размешайте до растворения дрожжей.
- Добавьте треть всей муки. Накройте полотенцем (или пищевой пленкой) и поставьте в теплое место без сквозняков минут на 20.
- Растопите сливочное масло и влейте его в опару, перемешайте.
- Добавьте яйца, цедру лимона и цукаты. Тщательно перемешайте.
- Всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто, оно будет слегка липкое.
- Переложите тесто в форму, заняв 2\3 ее объема. Накройте полотенцем и дайте постоять с полчаса.
- Выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке минут 35. Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить из теста сухой. При необходимости закройте верх пергаментом, чтобы кулич не подгорел.
- Готовый кулич с цукатами слегка остудите в форме и достаньте. Поставьте на решетку, чтобы он полностью остыл.
Приготовление глазури:
- Аккуратно отделите в миску яичный белок от желтка, взбейте его в крепкую пену, добавляйте понемногу сахарной пудры, продолжая взбивать.
- Смажьте белковой глазурью полностью остывший кулич.
- В конце украсьте кулич пасхальной посыпкой.
«В детстве бабушка делала такие куличи с огромным количеством разных начинок – с лимоном, апельсином, цукатами, шоколадом… Этих лакомств с нетерпением ждали все дети!» – вспоминает один из участников.
Попробуйте и вы приготовить такую пасху с цукатами по нашему рецепту. Приятного аппетита!