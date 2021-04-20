Хотите удачно провести среду? Читайте гороскоп на 21 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ!

Овен

Расположение Луны создает напряжение и стресс. Будьте осторожны, не позволяйте чужим людям приближаться к вам слишком близко.

Телец

Вы можете справиться с любыми трудными ситуациями, без сомнения. Но если вы поздно спохватитесь, считайте, все пропало.

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Близнецы

Вы выглядите и говорите очень убедительно, а также имеете веские аргументы в любом споре. Пользуйтесь в благих целях этими бонусами.

Рак

Вполне возможно, что кто-то сейчас показывает вам, насколько вы ему нравитесь. Позвольте чувствам раскрыться, откройте свое сердце.

Лев

У вас просто нет возможности разобраться со своими проблемами. Вам нужно терпение. Дайте шанс обстоятельствам помочь всем делам.

Дева

Вы действительно получаете удовольствие от работы, выполнения обязанностей и реализации различных заданий. Вы показываете, на что способны. Так держать.

Весы

На вашей стороне космическая энергия, потому что вы хорошо продвигаетесь по карьерной лестнице. Эта энергия прокладывает вам путь к новому счастью. Радуйтесь и делитесь радостями с родными.

Скорпион

Помните, что детали важны. Поэтому работайте осторожно и будьте предельно внимательны к мелочам.

Стрелец

Знайте, что встречи могут быть отложены. Не позволяйте давить на себя. Отстаивайте свои границы. Так вы научитесь получать желаемое и намного быстрее.

Козерог

Могут появиться новые возможности, которые окажутся очень прибыльными. Пожалуйста, не сомневайтесь в себе. Вы очень способный и трудолюбивый человек.

Водолей

В денежных вопросах следует проявлять осторожность. Затраты превышают ваш бюджет. Не обманывайтесь сделками.

Рыбы

Рыбы постоянно в движении. Все, за что вы беретесь, будет доведено до успешного завершения. Вы буквально на скоростной полосе.

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