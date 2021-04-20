Эктор Хименес-Браво: биография, творчество и все новости о судье

Талантливый повар, ресторатор и судья «МастерШеф. Профессионалы»-3, но это не все факты из жизни такого выдающегося человека! Биографию Эктора Хименеса-Браво, а также все о личной жизни судьи читайте в материале.

Полное имя: Эктор Измаэль Хименес-Браво

Дата рождения: 14 января 1972 г.

Место рождения: Букараманга, Колумбия

Деятельность: шеф-повар, ресторатор, бизнесмен, телеведущий

Семейное положение: не женат

Место проживания: Киев

Детство и юность

Эктор родился и вырос в Колумбии. Как говорит сам повар, именно благодаря маме у него появился интерес к кулинарии. Но внимание его привлекал не только процесс готовки, а и то, как выглядело блюдо.

Следуя зову сердца и любви к высокой кухне, Эктор поступил в Кулинарную академию в Боготе. По окончании учебы стал работать в высококлассных гостиницах родной Колумбии: «Metrotel Royal Park», «Relais Chateaux», «Hoteles Royal».

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Карьера

Уже в 27 лет Эктор получил предложение стать шефом одного из лучших отелей США «Hilton Boston Back Bay». По словам самого повара, работа в Штатах разделила его карьеру на до и после «Hilton».

Деятельность Эктора в Украине началась в 2009 году. Уже на то время выдающемуся повару предложили открыть несколько заведений в пятизвездочном отеле «InterContinental Kiev». В этих ресторанах Эктор внедрил свой авторский стиль и концепцию. После успеха этих проектов он продвигал еще несколько элитных ресторанов в столице.

Через несколько лет, сформировавшись как успешный бизнесмен, Эктор открывает в Киеве свои заведения: в 2016 году — ресторан современной китайской кухни «BAO», в 2017 — кондитерскую «Bo. Pastry», в 2018 — ресторан современной вьетнамской кухни «NAM».

Телевидение

С 2011 года активно развивалась карьера Эктора на телевидении. Сначала он становится судьей кулинарного шоу «МастерШеф» на телеканале СТБ, потом — экспертом шоу «Все буде добре». Также Эктор Хименес-Браво входил в состав жюри «МастерШеф. Дети» и «МастерШеф. Кулинарный выпускной».

Таким образом, вот уже десять лет Эктор Хименес-Браво является неизменным судьей знаменитого кулинарного шоу Украины. Еще у Эктора выходило собственное шоу — «Прокинься з Ектором». А в 2021 году мы увидим его в жюри «МастерШеф. Профессионалы»-3.

Не пропустите 12 выпуск 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы» уже в эту субботу, 24 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ.

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