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Евровидение-2021: участница от Румынии ROXEN с песней «Amnesia»

19.04.2021

Румыния назвала исполнительницу, которая будет представлять ее на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Ею стала Роксен (Roxen). Песня, которую девушка исполнит на конкурсе, называется «Amnesia». Слушайте композицию в материале.

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Роксен – 21-летняя исполнительница, которая будет представлять Румынию на международном песенном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. 

Девушка победила в лагере авторов песен, организованном общественной вещательной компанией TVR в сотрудничестве с музыкальным лейблом Global Records. Роксен представила композицию «Amnesia», с которой выступит на Евровидении-2021. 

С самого детства Роксен знала, что посвятит свою жизнь музыке. Девушка начала петь с семи лет, выиграла несколько музыкальных конкурсов. Сегодня Роксен является одной из самых популярных исполнительниц в Румынии. Ее композиции набирают более 9 миллионов просмотров на YouTube.

«В детстве я участвовала в различных конкурсах и фестивалях, – говорит молодая исполнительница. – Я всегда мечтала делать качественную музыку, выступать на самых важных сценах и перед самой большой аудиторией. Евровидение для меня – одно из самых больших испытаний. Это что-то новое. Я счастлива и благодарна за эту прекрасную возможность. Все мои силы и внимание сейчас направлены на Евровидение».

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