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Премьера Мой секрет – смотрите с 28 апреля на СТБ

19.04.2021

Не пропустите провокационную премьеру – смотрите онлайн шоу Мой секрет 28.04.2021 на телеканале СТБ!

Ведущая шоу Маша Ефросинина поговорит с популярной украинской певицей Ириной Билык на темы, которые не освещались в СМИ никогда. Артистка расскажет, который президент Украины заставил ее лечь под нож, за что Ирину не может простить родной сын и свой главный секрет. Что скрывает Ирина Билык? Первыми узнайте настоящую сенсацию – смотрите онлайн провокационное шоу Мой секрет с 28 апреля на СТБ.

Video: Премьера Мой секрет – смотрите с 28 апреля на СТБ


Премьера – Мой секрет начнется уже 28.04.2021 на СТБ. Смотрите новые выпуски Мой секрет 1 сезон

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