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Кулич «Краффин»: рецепт от Максима Пустовита

19.04.2021

Правильно приготовить кулич «Краффин» довольно сложно. Но кондитер и участник «МастерШеф»-8 Максим Пустовит поделился с нами секретами приготовления этого блюда на Пасху 2021. Пошаговый рецепт кулича «Краффин» от Максима Пустовита читайте в материале.

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как приготовить кулич краффин

Ингредиенты (для 6 порций):

  • мука  — 350 г
  • дрожжи  — 20 г (или сухих 7 г)
  • молоко  — 110 мл
  • сахар  — 80 г
  • соль  — 1/2 ч. л.
  • яйца  — 2 шт.
  • сливочное масло  — 120 г
  • молотый мускатный орех  — 1 ч. л.
  • вяленая клюква или изюм — 200 г
  • миндальные лепестки  — 100 г
  • ванильный сахар  — 8 г

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Приготовление:

  1. Дрожжи и 1 ч. л. сахара разведите в теплом молоке и поставьте в теплое место до поднятия пенной шапочки.
  2. Сливочное масло растопите. Яйца, желтки, сахар и ванильный сахар взбейте в светлую пышную пену.
  3. Муку просейте в миску, сделайте углубление.
  4. Влейте туда дрожжи с молоком, яичную смесь, добавьте соль и перемешайте.
  5. Добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто. Оно вначале будет липким, муки не добавляйте. Вымешивайте тесто не менее 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
  6. Миску смажьте растопленным сливочным маслом, поместите туда тесто и немного смажьте его сверху маслом. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 11,5 часа.
  7. Клюкву залейте кипятком на 15 минут.
  8. Миндальные лепестки слегка подрумяньте на сухой сковороде.
  9. Разделите тесто на 3 части, ориентируясь по размеру своих форм для запекания.
  10. Округлите тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть еще на 10 минут.
  11. Раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Тесто просвечивается, но не рвется. Смажьте пласт размягченным сливочным маслом.
  12. Посыпьте пласт теста мускатным орехом, вяленой клюквой и миндальными лепестками.
  13. Сверните в рулет, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Так же поступите и с двумя остальными частями теста.
  14. Рулет разрежьте острым ножом посередине вдоль, отступив пару сантиметров от начала.
  15. Закрутите спиралью одну половинку рулета к его началу. Вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой.
  16. Аккуратно поместите кулич «Краффин» в форму для запекания, накройте сверху пищевой пленкой и поместите в теплое место на 20 минут для подъема.
  17. Разогрейте духовку до 200 °C, выпекайте куличи в течение 10 минут. Затем снижаем температуру до 180 °C. Формочки накройте сверху фольгой на 10 минут, потом аккуратно снимите её и продолжайте выпекать еще 15 минут.

Приятного аппетита!

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